Trágico accidente de autobús en Sonora, tres niñas fallecidas

Un grave accidente ocurrido la madrugada del viernes en Sonora dejó como saldo siete personas fallecidas y 25 lesionadas, luego de que un autobús de pasajeros que cubría la ruta Culiacán–Nogales se volcó en el kilómetro 234 de la carretera Guaymas–Hermosillo, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

El siniestro se registró poco antes de las seis de la mañana, cuando la unidad con 31 pasajeros —incluidos dos conductores— perdió el control y terminó recostada sobre su costado izquierdo. Las autoridades indicaron que entre las víctimas se encontraban tres niñas.

De acuerdo con la FGJE, en el lugar no se hallaron huellas de frenado ni derrapaje, por lo que una de las principales hipótesis señalaba que el conductor pudo haberse quedado dormido al volante. Ambos choferes huyeron del sitio tras el accidente, aunque ya habían sido plenamente identificados por las autoridades.

Tras el reporte de emergencia recibido a las 5:31 horas, se desplegó un operativo en Sonora con apoyo de la Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales (Capufe), Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos. Los heridos fueron trasladados a hospitales en Hermosillo y Guaymas, donde recibieron atención médica especializada.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas también intervino con apoyo psicológico, legal y social para los sobrevivientes y familiares. El gobierno estatal reiteró que las víctimas recibirían todo el respaldo institucional necesario.

La directora de Atención Temprana de la FGJE, Martha López Holguín, informó que continuaban los peritajes, entrevistas y recolección de evidencias para determinar las causas del accidente.

Por su parte, el coordinador estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez, aseguró que el tramo carretero entre Guaymas y Hermosillo se encontraba en condiciones adecuadas, descartando fallas de infraestructura como posible causa del siniestro.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señaló que todas las líneas de investigación permanecían abiertas, aunque los indicios apuntaban a una posible falla humana.

La empresa responsable del autobús lamentó profundamente los hechos y afirmó que su prioridad era apoyar a los afectados y sus familias. También anunció que colaboraría con las autoridades locales y federales para esclarecer el caso.