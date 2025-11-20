Sonora registra caída de nieve y aguanieve en carretera Agua Prieta-Esqueda

La situación climática en Sonora generará preocupación durante las próximas horas debido a la caída de nieve y aguanieve en el tramo Agua Prieta–Esqueda, donde autoridades estatales advirtieron riesgos por pavimento mojado y congelado.

Protección Civil informó que la presencia de hielo obligará a extremar precauciones, pues la dependencia señaló en redes sociales que se debía circular con cuidado por la carretera, indicación que en el comunicado fue expresada en tercera persona.

La Secretaría de Educación del estado confirmó que la suspensión de clases aplicó en el turno vespertino del 19 de noviembre para planteles públicos y privados de educación básica en Aconchi, Agua Prieta, Arizpe, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Fronteras, Huépac, San Felipe de Jesús, Nacozari y Ures, luego de que los pronósticos anticiparan precipitaciones de hasta 20 mm que podrían complicar el trayecto escolar.

La medida se implementó únicamente durante esa tarde ante la continuidad del mal tiempo que afecta a Sonora.

La autoridad educativa también detalló que para el jueves 20 y viernes 21 de noviembre se recorrerá una hora el horario de entrada en escuelas de nivel básico en Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacerac y Bacoachi, con el fin de prevenir afectaciones por las bajas temperaturas.

Esta decisión abarcará también a los municipios de Bavispe, Cananea, Fronteras, Huachinera, Ímuris, Nácori Chico, Nogales, Sahuaripa, Santa Cruz y Yécora, donde se esperan condiciones similares derivadas del frente frío.

Las autoridades reiteraron que, ante la combinación de nieve, aguanieve y pavimento resbaladizo, los conductores deberán ajustar su velocidad y mantener una mayor distancia entre vehículos para reducir riesgos.

Además, recomendaron máxima atención ante la posible presencia de hielo negro, fenómeno que podría confundirse con superficie húmeda y que representa un importante peligro para quienes circulan por las regiones afectadas de Sonora.