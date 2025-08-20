¡ALZA IMPACTANTE! Sony sube de precio la PS5 en Estados Unidos

Sony Interactive Entertainment ha anunciado una importante subida de precios para todas sus consolas PlayStation 5 en el mercado estadounidense.

A partir del 21 de agosto, los consumidores de Estados Unidos enfrentan un aumento de 50 dólares en el precio de venta recomendado de los modelos PlayStation 5, PlayStation 5 Edición Digital y PlayStation 5 Pro.

Esta medida impacta directamente en el costo final de las consolas. Los nuevos precios son los siguientes:

PlayStation 5: 549.99 dólares (antes 499.99 dólares).

PlayStation 5 Edición Digital: 499.99 dólares (antes $449.99, y originalmente lanzada a 399.99 dólares ).

PlayStation 5 Pro: 749.99 dólares (antes 699 dólares).

Es importante destacar que la Edición Digital inicialmente se lanzó como una alternativa de bajo costo para la consola. Sin embargo, ahora iguala el precio que tenía la PlayStation 5 normal en noviembre de 2020.

¿Por qué la PS5 subió de precio?

Sony atribuye esta “difícil decisión” a un “desafiante entorno económico“. La compañía señala que las empresas estadounidenses enfrentan límites debido a las tarifas impuestas, una situación que afecta directamente a Sony Interactive Entertainment, ya que sus consolas y accesorios se fabrican principalmente en China.

¿El incremento de la PS5 aplicará para todos?

Este incremento de precio se aplica exclusivamente al mercado de Estados Unidos, sin afectar a Canadá ni a ninguna otra región. Los precios de los accesorios y otros productos de PlayStation, a diferencia de las consolas, permanecen invariables.

Una situación similar se vivió a principios de este mes. Nintendo decidió incrementar el valor de sus consolas y accesorios Nintendo Switch, si bien esa modificación se limitó a los modelos originales y específicamente al mercado estadounidense.