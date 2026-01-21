Alianza histórica: Sony y TCL crean empresa conjunta para fabricar televisores Bravia

En un movimiento que redefine el mercado tecnológico global, Sony Group Corporation y TCL Electronics Holdings anunciaron este 20 de enero de 2026 la firma de un memorando de entendimiento para crear una empresa conjunta (joint venture).

Esta nueva entidad se encargará de gestionar el negocio de entretenimiento doméstico de la firma nipona, incluyendo el desarrollo, diseño, producción, ventas y servicio posventa de televisores y equipos de audio.

Bajo este acuerdo, TCL ostentará el 51% de la participación, mientras que Sony conservará el 49%.

La decisión estratégica de Sony responde a la necesidad de optimizar su cadena de suministro y ganar escala frente a competidores directos como Samsung y LG.

Aunque la producción y la logística recaerán principalmente en la infraestructura industrial de TCL, los productos resultantes mantendrán las marcas Sony y Bravia.

El objetivo es combinar la eficiencia de costos y la capacidad de fabricación masiva de la empresa china con el prestigio tecnológico, el ADN de imagen y el procesamiento de sonido que caracteriza a la marca japonesa.

Se espera que las negociaciones para los acuerdos definitivos concluyan a finales de marzo de 2026. Si se obtienen las autorizaciones regulatorias correspondientes, la nueva empresa conjunta comenzará sus operaciones oficiales en abril de 2027.

Esta alianza permitirá a Sony centrarse en la innovación de alto nivel y en sectores con mayores márgenes de beneficio, como los videojuegos con PlayStation y la producción de contenido, mientras que TCL fortalece su posición como gigante mundial de la fabricación de pantallas.

LEE MÁS: Xbox prepara un plan gratuito de Cloud Gaming con anuncios y acceso limitado a videojuegos

Un nuevo ecosistema para enfrentar a los gigantes coreanos

Para dar contexto, este tipo de alianzas no es ajena a la industria; Sony ya había realizado movimientos similares en el pasado con su división de computadoras VAIO para priorizar la rentabilidad.

En este caso, la asociación con TCL, que se ha consolidado como el segundo fabricante de televisores a nivel mundial, busca democratizar tecnologías avanzadas como el Mini-LED y los paneles QD-OLED.

Estadísticas recientes del sector indican que la presión de los fabricantes chinos ha reducido los márgenes de ganancia de las firmas tradicionales, obligando a gigantes como Sony a adoptar modelos de negocio más flexibles y colaborativos para asegurar la supervivencia de su división de pantallas.

Es importante destacar que el control de calidad seguirá bajo la supervisión de ingenieros de Sony, asegurando que los estándares de la línea Bravia no se vean comprometidos.

LEE MÁS: Spotify anuncia aumento de precios en suscripciones Premium para 2026

Con esta unión, TCL también gana una puerta de entrada más sólida al mercado japonés, tradicionalmente difícil de penetrar para marcas extranjeras.

La industria observa este cierre de filas como una respuesta directa al dominio surcoreano, prometiendo una nueva era de televisores que unan el “cerebro” japonés con el “músculo” industrial chino.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México