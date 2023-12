Sophie Turner y Peregrine Pearson consolidan su romance en Londres

Sophie Turner y Peregrine Pearson fueron vistos nuevamente juntos, esta vez en público confirmando su romance que surgió poco después de que se anunciara el divorcio de la actriz inglesa con Joe Jonas, con quien tuvo una relación de siete años y estuvo casada cuatro.

Según el diario británico Daily Mail, la pareja fue captada dando un paseo nocturno por las calles de Londres, mostrando muestras de afecto como besos y abrazos. El medio informa que pasaron toda la noche del jueves demostrándose cariño durante su salida romántica al aire libre.

Esta no es la primera vez que son vistos juntos, ya que en octubre pasado, poco después de la ruptura de Turner con Jonas, fueron relacionados sentimentalmente. Las imágenes captadas en ese momento generaron controversia, ya que coincidieron con los señalamientos de la actriz de “Game of Thrones” hacia el intérprete de “See no more” por supuestas disputas relacionadas con la custodia de sus hijas.

Además, Turner y Pearson también fueron fotografiados asistiendo juntos al partido final de la Copa Mundial de Rugby en Francia, donde la actriz presentó el trofeo. Posteriormente, se retiraron en vehículos separados.

Sin embargo, estas nuevas imágenes parecen confirmar que la relación entre sigue desarrollándose positivamente.

¿Quién es Peregrine Pearson?

Peregrine Pearson, de 29 años, es un aristócrata británico y el hijo mayor y heredero de Michael Pearson, el cuarto vizconde de Cowdray. Se estima que su patrimonio supera las 224 millones de libras esterlinas. Actualmente atravesando una separación, ya que estuvo casado con la ahijada del rey Carlos, la princesa María Olimpia de Grecia y Dinamarca. Por lo que tal parece que los dos han encontrado consuelo el uno en el otro.