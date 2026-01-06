Soriana lanza su “Martes y Miércoles de Campo”: ofertas de frutas y verduras

Soriana activó este 6 y 7 de enero de 2026 la promoción semanal “Martes y Miércoles del Campo”, con descuentos especiales en frutas, verduras y otros productos frescos en tiendas físicas y en línea. La campaña busca ofrecer precios más accesibles para las familias mexicanas que están organizando sus compras tras las festividades de fin de año.

La siguiente es la lista de las ofertas confirmadas para estos días, con precios por kilo o por pieza según corresponda, para que los consumidores planeen su despensa sin gastar de más.

Ofertas en frutas y verduras (válidas 6 y 7 de enero)

Tomate huaje: $14.80 por kilo

Piña gota miel: $16.80 por kilo (solo martes)



Uva blanca sin semilla: $79.80 por kilo (solo martes)



Melón chino: $24.80 por kilo



Naranja: $19.80 por kilo



Pera D’Anjou: $34.80 por kilo



Manzana Golden en bolsa: $36.80 por kilo



Uva globo o roja sin semilla: $69.80 por kilo



Chile serrano: $49.80 por kilo



Zanahoria: $14.80 por kilo



Col blanca: $24.80 por kilo



Brócoli: $49.80 por kilo



Ofertas adicionales según sucursales

En algunas tiendas Soriana (como Soriana Coapa CDMX), también se reportaron otros precios especiales que podrían variar por ubicación:

Sandía: $21.80 por kilo



Papaya: $44.90 por kilo



Pepino: $28.90 por kilo



Limón con semilla: $39.90 por kilo

Aguacate: $58.80 por kilo



Cebolla morada: $58.90 por kilo



Calabacita italiana: $39.00 por kilo



Betabel: $39.90 por kilo



Manzana red delicious: $33.90 por kilo



Guayaba: $64.50 por kilo

Estos precios forman parte de la promoción que estará activa hasta el miércoles 7 de enero de 2026, o hasta agotar existencias en sucursales participantes.

¿Qué se recomienda al comprar?

Especialistas en consumo recomiendan aprovechar estas ofertas visitando las tiendas desde temprano, ya que los productos más frescos y demandados suelen agotarse rápidamente en promociones de este tipo. Verificar el folleto digital de Soriana antes de acudir también puede ayudar a planear mejor las compras de la semana.

