Soriana lanza su “Martes y Miércoles de Campo”: ofertas de frutas y verduras
Soriana activó este 6 y 7 de enero de 2026 la promoción semanal “Martes y Miércoles del Campo”, con descuentos especiales en frutas, verduras y otros productos frescos en tiendas físicas y en línea. La campaña busca ofrecer precios más accesibles para las familias mexicanas que están organizando sus compras tras las festividades de fin de año.
La siguiente es la lista de las ofertas confirmadas para estos días, con precios por kilo o por pieza según corresponda, para que los consumidores planeen su despensa sin gastar de más.
Ofertas en frutas y verduras (válidas 6 y 7 de enero)
- Tomate huaje: $14.80 por kilo
- Piña gota miel: $16.80 por kilo (solo martes)
- Uva blanca sin semilla: $79.80 por kilo (solo martes)
- Melón chino: $24.80 por kilo
- Naranja: $19.80 por kilo
- Pera D’Anjou: $34.80 por kilo
- Manzana Golden en bolsa: $36.80 por kilo
- Uva globo o roja sin semilla: $69.80 por kilo
- Chile serrano: $49.80 por kilo
- Zanahoria: $14.80 por kilo
- Col blanca: $24.80 por kilo
- Brócoli: $49.80 por kilo
Ofertas adicionales según sucursales
En algunas tiendas Soriana (como Soriana Coapa CDMX), también se reportaron otros precios especiales que podrían variar por ubicación:
- Sandía: $21.80 por kilo
- Papaya: $44.90 por kilo
- Pepino: $28.90 por kilo
- Limón con semilla: $39.90 por kilo
- Aguacate: $58.80 por kilo
- Cebolla morada: $58.90 por kilo
- Calabacita italiana: $39.00 por kilo
- Betabel: $39.90 por kilo
- Manzana red delicious: $33.90 por kilo
- Guayaba: $64.50 por kilo
Estos precios forman parte de la promoción que estará activa hasta el miércoles 7 de enero de 2026, o hasta agotar existencias en sucursales participantes.
¿Qué se recomienda al comprar?
Especialistas en consumo recomiendan aprovechar estas ofertas visitando las tiendas desde temprano, ya que los productos más frescos y demandados suelen agotarse rápidamente en promociones de este tipo. Verificar el folleto digital de Soriana antes de acudir también puede ayudar a planear mejor las compras de la semana.
