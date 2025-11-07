Sorpresa en la alfombra roja: Millie Bobby Brown y David Harbour reaparecen juntos en la premier

Millie Bobby Brown y David Harbour, sorprendieron a la prensa al posar juntos en la alfombra roja. El esperado encuentro ocurrió en Los Ángeles, Estados Unidos, la noche de este jueves 6 de noviembre, durante la premier de la quinta y última temporada de la ficción de Netflix. La escena causó una gran sorpresa, considerando que solo unos días antes se había difundido una denuncia previa de la actriz contra su compañero de repart.

La Denuncia de Acoso Laboral contra David Harbour

Se conoció recientemente que la intérprete de Eleven había acusado a David Harbour de maltrato y acoso laboral. Según el diario británico Daily Mail (y The Mail on Sunday), Brown habría presentado una extensa denuncia a la producción de Netflix. Este documento era de “páginas y páginas” en el que la actriz relató sus conflictos con el actor en el set, antes de que iniciaran las grabaciones de la última temporada.

LEE MÀS: Vuelven los Gremlins, Steven Spielberg confirma tercera película

La queja de Millie Bobby Brow puso en marcha una investigación interna por parte de Netflix que se extendió por varios meses. Es importante destacar que el medio británico aclaró que las acusaciones no se referían a ningún tipo de conducta sexual inapropiada por parte de Harbour, quien interpreta a Jim Cooper en la serie.

Abrazos y Risas que Eclipsan la Polémica

Pese a los antecedentes filtrados, ambos actores lucieron muy cercanos y alegres durante el evento de lanzamiento en Los Ángeles. Posaron juntos para los flashes de la prensa, e incluso compartieron abrazos, risas y bromas. Harbour, mostrando inmensa alegría, le dio un beso en la mejilla a Brown.

LEE MÀS: ¿Ahora qué pasó? VIDEO muestra a Fátima Bosch al borde de las lágrimas en final de Miss Universo 2025

Esta demostración pública de afecto y cercanía fue interpretada como el cierre definitivo a las especulaciones cualquier distanciamiento entre las figuras principales de la serie. Al ser entrevistada por Extra, Brown comentó que ambos son “muy afortunados de tenernos el uno al otro. Agregó que el show “significa muchísimo para ambos” y ha sido los últimos diez años de sus vidas.