Los 10 estados de México con menos turismo extranjero en 2025

Aunque México es uno de los destinos turísticos más populares del mundo, con lugares emblemáticos como Cancún, Ciudad de México y Los Cabos liderando las llegadas de turistas internacionales, hay estados que aún no logran atraer la misma cantidad de visitantes del extranjero. En un análisis reciente sobre el flujo de turismo internacional en 2025, destacan 10 entidades federativas que, a pesar de su riqueza cultural y natural, registran cifras bajas en cuanto a turistas provenientes de otros países.

1. Chihuahua: Entre el Desierto y la Historia

Chihuahua, conocido por su imponente Barranca del Cobre y su historia relacionada con la Revolución Mexicana, sigue siendo una de las entidades con menor afluencia de turistas internacionales. La falta de infraestructura aérea internacional y la ubicación geográfica en el norte del país contribuyen a que el estado no esté en el radar de los turistas extranjeros. Aunque la Ruta del Chepe atrae a viajeros nacionales, la falta de vuelos directos internacionales limita su crecimiento en este ámbito.

2. Durango: El Corazón del Norte Olvidado

A pesar de su riqueza en paisajes montañosos y su fama como locación de muchas películas del género western, Durango continúa siendo un destino principalmente visitado por turistas nacionales. Las remotas localidades y la falta de un fuerte plan de promoción internacional hacen que el turismo extranjero en la región sea modesto.

3. Coahuila: Entre el Desierto y la Historia Industrial

A pesar de ser el hogar de la Sierra de Arteaga y su patrimonio industrial, Coahuila no ha logrado destacar entre los destinos internacionales. Aunque es un lugar clave para el turismo de negocios, el estado sigue siendo poco conocido para los turistas extranjeros, que prefieren otros destinos más accesibles en el norte del país.

Leer más: California entra al mapa militarizado con seguridad reforzada de Estados Unidos

4. Sonora: Una Frontera Lejana

Sonora, con su hermosa playa de Puerto Peñasco y su desierto, sigue siendo uno de los destinos menos visitados por turistas internacionales. La distancia de las principales rutas aéreas internacionales y la falta de infraestructura turística adecuada hacen que Sonora no sea considerado un destino de turismo masivo.

5. Tamaulipas: Entre la Historia y la Naturaleza

Tamaulipas, con su biodiversidad y hermosas playas en Tampico y Ciudad Madero, se enfrenta a una imagen de inseguridad que ha desalentado a muchos turistas internacionales. Aunque cuenta con un gran potencial en ecoturismo, como la Reserva de la Biosfera El Cielo, la percepción de inseguridad aún limita su atractivo para los turistas extranjeros.

6. Zacatecas: Un Patrimonio Cultural Desconocido

Zacatecas, famoso por su Centro Histórico (Patrimonio de la Humanidad), recibe más turistas nacionales que internacionales. Su atractivo en el turismo cultural y su importante historia minera aún no logran posicionarlo como un destino turístico internacional de alto perfil, debido a su ubicación en el interior del país.

7. San Luis Potosí: La Huasteca Potosina en la Sombra

A pesar de contar con la increíble Huasteca Potosina, una región famosa por sus cascadas y ríos cristalinos, San Luis Potosí no es un destino ampliamente visitado por turistas internacionales. La falta de vuelos directos y promoción fuera de México es una de las principales barreras para atraer más visitantes extranjeros.

8. Aguascalientes: El Destino del Norte Desconocido

Aguascalientes, con su famosa Feria Nacional de San Marcos, atrae a turistas nacionales, pero sigue siendo una ciudad poco conocida fuera del país. Aunque tiene una rica oferta cultural, el estado no ha logrado posicionarse como un destino internacional de referencia.

9. Nayarit: Un Paraíso Costero Aún Por Descubrir

A pesar de ser hogar de la Riviera Nayarit, uno de los destinos turísticos más exclusivos de México, Nayarit sigue estando por debajo de otros estados costeros como Jalisco y Quintana Roo en cuanto a turismo extranjero. Aunque la región es visitada por turistas internacionales, no recibe el mismo flujo que los destinos más establecidos como Cancún o Puerto Vallarta.

10. Michoacán: Un Tesoro Cultural sin Explorar

Michoacán, con su impresionante Centro Histórico de Morelia y la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, es otro estado que registra cifras bajas de turismo internacional. Aunque su riqueza cultural es innegable, la falta de infraestructura y la percepción de inseguridad en ciertas zonas del estado han impedido que reciba más visitantes del extranjero.

Factores que Impactan el Turismo Extranjero

La baja afluencia de turistas internacionales en estos estados puede atribuirse a diversos factores, como la falta de infraestructura turística, la percepción de inseguridad, y la promoción insuficiente en mercados internacionales. Además, la ubicación geográfica en zonas menos accesibles, la falta de vuelos directos desde el extranjero y una limitada oferta de servicios en varios de estos estados contribuyen a que el turismo internacional se concentre en unas pocas entidades como Ciudad de México, Quintana Roo y Jalisco.