Sorpresas, escándalos y un Timothée Chalamet imparable en los SAG Awards 2025

La 31ª edición de los Screen Actors Guild Awards, celebrada el 23 de febrero de 2025 en el emblemático Shrine Auditorium de Los Ángeles, se destacó por inesperados galardones y momentos que dieron mucho de qué hablar.

Bajo la conducción de Kristen Bell y transmitida en vivo por Netflix, la ceremonia reunió a lo más destacado del cine y la televisión.

En el ámbito cinematográfico, Cónclave se alzó con el premio al Mejor Elenco, superando a fuertes competidores como Wicked y A Complete Unknown.

La película, protagonizada por Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini, narra la intrigante elección de un nuevo Papa en el Vaticano.

Por su parte, Timothée Chalamet sorprendió al obtener el galardón a Mejor Actor por su interpretación de Bob Dylan en A Complete Unknown, desbancando al favorito Adrien Brody.

Demi Moore fue reconocida como Mejor Actriz por su papel en The Substance, consolidando su posición en la temporada de premios.

En las categorías de reparto, Kieran Culkin y Zoe Saldaña fueron galardonados por sus actuaciones en A Real Pain y Emilia Pérez, respectivamente.

La televisión tuvo como protagonista a Shōgun, que dominó con cuatro premios, incluyendo Mejor Elenco en una Serie Dramática y reconocimientos individuales para Hiroyuki Sanada y Anna Sawai.

Only Murders in the Building se llevó el galardón a Mejor Elenco en una Serie de Comedia, aunque la ausencia de Martin Short y Steve Martin, debido a problemas de salud, fue notable.

La velada no estuvo exenta de momentos memorables y algunas polémicas.

Harrison Ford protagonizó un instante divertido al ser captado desprevenido mientras comía, generando risas entre los presentes.

Sin embargo, la ceremonia también enfrentó desafíos, como problemas técnicos que interrumpieron el discurso de aceptación de Jane Fonda, quien recibió el premio a la trayectoria y aprovechó para destacar la importancia de la empatía en la actuación.

Además, la ausencia de Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, generó comentarios, especialmente durante la promoción de la película, lo que añadió una nota de controversia a la noche.

Con los SAG Awards concluidos, la temporada de premios se encamina hacia su gran final con la esperada ceremonia de los Premios Óscar.

La 97ª edición de los Óscar se llevará a cabo el 2 de marzo de 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Conan O’Brien como anfitrión.

Entre las películas más nominadas destacan Emilia Pérez con 13 candidaturas, The Brutalist y Wicked con 10 cada una.

Con esta gala a la vuelta de la esquina, la industria cinematográfica se prepara para una noche llena de expectativas y celebraciones, cerrando con broche de oro la temporada de premios 2025.