Sorteo del Mundial 2026 ¿Dónde y a qué hora verlo? Esto debes saber

Un paso clave rumbo a la Copa del Mundo

El camino hacia la Copa del Mundo 2026 dará un paso decisivo este viernes 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo oficial que definirá la conformación de los 12 grupos del primer Mundial en la historia con 48 selecciones.

La ceremonia se llevará a cabo en Washington D.C. a las 12:00 del día, lo que corresponde a las 2:00 PM, tiempo de Baja California Sur.

Dónde ver el sorteo en México

El evento tendrá amplia cobertura:

TV Azteca

TUDN

Canal 5

Las Estrellas

Streaming oficial de FIFA

Todos transmitirán el sorteo en vivo para que la afición mexicana no se pierda ningún detalle.

Así funcionará el sorteo

La FIFA definió un formato especial para distribuir a las 48 selecciones participantes:

Estarán divididas en cuatro bombos , organizados según el Ranking FIFA .

, organizados según el . Los tres países anfitriones ya tienen grupo asignado:

México será cabeza del Grupo A .

. Canadá del Grupo B .

. Estados Unidos del Grupo D.

A diferencia de otros sorteos, no se sortean los grupos, sino únicamente los nombres de las selecciones. Una computadora determinará automáticamente en qué grupo puede colocarse cada equipo, tomando en cuenta la disponibilidad y las reglas de confederación.

Reglas clave del sorteo

No pueden coincidir en el mismo grupo dos selecciones de la misma confederación.

Excepción: la UEFA , que con 16 representantes puede tener más de un equipo europeo en el mismo sector.

la , que con 16 representantes puede tener más de un equipo europeo en el mismo sector. El sistema avanza ordenadamente: primero bombo 1, luego bombo 2, después bombo 3 y finalmente bombo 4.

Conforme los nombres se revelan, el algoritmo los coloca en el grupo disponible más próximo en orden alfabético.

Formato del Mundial 2026

El resultado final arrojará los 12 grupos de la Copa del Mundo, que en esta edición tendrá 104 partidos.

Avanzarán a la siguiente ronda:

Los dos mejores de cada grupo .

. Los ocho mejores terceros.

Esto dará paso a la nueva fase de dieciseisavos de final.

El destino de México y del mundo futbolístico

Finalmente, el momento para conocer el destino de México y de las demás selecciones está por llegar.

La ceremonia de este viernes marcará oficialmente el arranque del camino mundialista de 2026.