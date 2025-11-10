Sedena convoca a jóvenes al sorteo del Servicio Militar Nacional en noviembre

La Secretaría de la Defensa Nacional lanzó un llamado directo a los jóvenes mexicanos de la Clase 2007 y Remisos para que participen en el Sorteo del Servicio Militar Nacional, un procedimiento cívico que definirá cómo cumplirán con esta obligación ciudadana. La dependencia pidió a los interesados ​​que se mantengan atentos a la convocatoria ya las fechas oficiales que cada municipio o alcaldía dará a conocer.

El sorteo se realizará el domingo 23 o 30 de noviembre, según corresponda a cada localidad. Las Juntas Municipales y de Reclutamiento trabajarán en coordinación con las Oficinas de Zona Militar para desarrollar el ejercicio de forma simultánea en todo el territorio nacional.

Durante este acto se extraen bolas blancas, azules o negras , mecanismo con el que se define si los jóvenes deberán prestar su servicio de manera encuadrada o quedar a disponibilidad , conforme a lo establecido en la Ley y Reglamento del Servicio Militar Nacional. La Sedena recordó la importancia de presentarse puntualmente en la Junta Municipal o Alcaldía donde se realizó el trámite de cartilla.

El llamado también incluye a las mujeres interesadas en participar voluntariamente. Para ellas, el registro estará disponible durante los primeros días de enero de 2026 en la instalación militar más cercana.

Para dudas o aclaraciones, la Dirección General del Servicio Militar Nacional mantiene disponible el teléfono 55 55 80 52 37, además de las Oficinas de Reclutamiento ubicadas en las 48 Zonas Militares del país.