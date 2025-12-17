Arranca el primer sorteo nacional de vivienda para personas sin acceso a crédito

El gobierno federal puso en marcha en Puebla el primer sorteo nacional de vivienda, un mecanismo inédito que busca asignar casas a personas que no cuentan con acceso a créditos tradicionales, como los que otorga el Infonavit.

El arranque del programa marca un cambio en la política habitacional, al priorizar a sectores históricamente excluidos del financiamiento formal, como trabajadores informales, personas sin seguridad social y familias de bajos ingresos.

En esta primera etapa, el sorteo contempla la asignación de 139 viviendas nuevas en territorio poblano, como parte de una estrategia piloto que permitirá evaluar el modelo antes de replicarlo en otras entidades del país.

El proceso de selección se realiza mediante sorteo para garantizar transparencia y equidad, evitando intermediarios y prácticas discrecionales que históricamente han generado desconfianza en programas de asignación de vivienda.

Puebla fue elegida como punto de partida debido a su alta demanda habitacional y al número de familias que no cumplen los requisitos para acceder a créditos bancarios o institucionales, lo que la convierte en un laboratorio clave para la política pública.

El gobierno prevé que, de resultar exitoso, el esquema se amplíe gradualmente a otras regiones, con ajustes operativos y presupuestales, con el objetivo de reducir el rezago habitacional a nivel nacional.

Finalmente, el programa plantea un nuevo esquema para que más personas puedan acceder a una vivienda, con una mayor participación del gobierno.

