Se entrega Sergio, sospechoso del feminicidio de Paola Bañuelos en Mexicali (VIDEO)

Apenas unas horas de que se diera a conocer en el caso del feminicidio de Paola Andrea Bañuelos Flores, el principal sospechoso, Sergio Daniel “N”, se entregó voluntariamente a la Fiscalía de Ciudad Obregón, Sonora. Quien es chofer de Didi, está acusado de estar involucrado en la muerte de la joven universitaria cuyo cuerpo fue encontrado en un canal de Mexicali, Baja California.

Gutiérrez, visiblemente afectado, explicó su huida:

“Vengo a presentarme voluntariamente a la Fiscalía de Ciudad Obregón porque estaba en Mexicali, ya que me vine por miedo porque se difundieron noticias y no me han dejado ni defenderme ni declarar”.

Según su declaración, Sergio Daniel había estado escondiéndose debido a amenazas dirigidas a él y a su familia tras darse a conocer la muerte de la chica Paola Bañuelos, un suceso que ha consternado y conmocionado a la sociedad de Mexicali.

El caso comenzó la tarde del domingo 7 de julio, cuando Paola Andrea salió de su casa para reunirse con sus familiares en un restaurante. Tras abordar un vehículo solicitado a través de una aplicación de transporte, se perdió toda comunicación con ella. La madrugada del lunes, tras varias horas de búsqueda, su cuerpo fue hallado en un canal de Mexicali, a cuatro kilómetros de donde se había encontrado su celular.

La Fiscalía de Baja California, en colaboración con la comunidad, había iniciado una intensa búsqueda de la joven tras su desaparición. El hallazgo de su cuerpo en el canal de Mexicali confirmó las peores sospechas y aceleró las investigaciones, señalando al chofer de DiDi como el principal sospechoso.

Afuera de la Fiscalía de Sonora en Ciudad Obregón, Sergio Daniel reiteró que no estaba declarando su inocencia, sino que se presentaba para enfrentar el juicio correspondiente.

“Nunca me dijeron inocente. Me presento para que me lleven el juicio que se me deba llevar”, sostuvo antes de ser detenido por las autoridades.