“Soy el perro de la senadora”, político de Morena amedrenta a policías (video)

La expresión “soy el perro de la senadora” se hizo viral en redes sociales tras la detención de Efraín N durante un operativo de alcoholímetro en Pachuca, Hidalgo; el hecho ocurrió cuando el conductor no superó la prueba de alcoholemia y fue interceptado por elementos de la policía municipal.

El operativo formó parte de las acciones preventivas implementadas en la capital hidalguense, donde Efraín N, exfuncionario y excoordinador de campaña de una senadora de Morena, fue marcado para una revisión de rutina conforme al protocolo establecido.

De acuerdo con las imágenes captadas por las autoridades, el conductor se encontraba en estado de ebriedad y, tras conocer el resultado del examen, se negó inicialmente a entregar su identificación y documentos oficiales solicitados por los agentes.

Durante el intercambio con los oficiales, el excoordinador incurrió en violencia verbal, hizo alusión a presuntas influencias políticas y pronunció la frase “soy el perro de la senadora”, en referencia a su cercanía con la legisladora Simey Olvera.

“Soy el perro de la senadora” queda en video

En el mismo registro audiovisual se observa cómo Efraín N llegó a retar a golpes a uno de los elementos que aplicó la prueba de alcoholemia, además de emitir amenazas verbales, mientras los agentes reiteraban que su actuación se limitaba al cumplimiento de su labor.

Los policías señalaron que la prueba se realizó conforme al procedimiento y que la negativa del conductor a presentar su documentación impedía resolver la situación de otra manera, lo que derivó en su detención administrativa.

Posteriormente, en un segundo video, Efraín N ofreció una disculpa por las actitudes asumidas durante el operativo y reconoció su comportamiento frente a los agentes.

Tras la difusión de los materiales audiovisuales, la senadora Simey Olvera emitió un posicionamiento público en el que se deslindó de los hechos protagonizados por el exintegrante de su equipo.

En su mensaje, la legisladora señaló que las conductas observadas no corresponden a los valores que promueve ni a su visión del servicio público, y rechazó cualquier acto que implique abuso, prepotencia o desacato a la ley.

El caso “Soy el perro de la senadora” permanece como un hecho documentado en video, derivado de un operativo de control vehicular realizado por la policía municipal en Pachuca, Hidalgo.

