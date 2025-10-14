SpaceX lanza su megacohete Starship en nuevo vuelo de prueba rumbo a Marte y la Luna

El megacohete Starship de SpaceX despegó el lunes en su más reciente vuelo de prueba, en momentos en que la compañía del magnate Elon Musk lucha por adecuar su tecnología aeroespacial para llegar a Marte y a la Luna.

La NASA planea usar el gigantesco cohete, el más grande y poderoso del mundo, en sus esfuerzos por llevar astronautas a la Luna. También es clave para el objetivo de Musk de llevar humanos a Marte.

En su undécimo viaje de prueba, el Starship despegó después de las 18H25 locales (23H25 GMT) desde Texas, según el video de la transmisión en vivo.

Su cohete acelerador aterrizó en aguas del Golfo como estaba planeado, mientras la nave espacial navegaba por el espacio y comenzaba a realizar pruebas. Está previsto que caiga en el Océano Índico aproximadamente una hora después del despegue.

Lee más: Scaloni anticipa que contará con Messi en amistoso frente a Puerto Rico

La última misión de prueba de SpaceX en agosto se consideró un éxito. Sin embargo, en ese momento se registraron explosiones que hicieron temer que la nave no estuviera a la altura de las expectativas.

El programa Artemis de la NASA busca volver a llevar humanos a la Luna, mientras China avanza con un esfuerzo rival que apunta a 2030 como la fecha para su primera misión tripulada.

En teoría, el Starship tiene programado realizar vuelos a Marte a partir de 2026 y permitir a estadounidenses regresar a la Luna en 2027.

Segunda carrera espacial

El tema de la tecnología aeroespacial es crucial, ya que el gobierno del presidente Donald Trump hizo referencia a una “segunda carrera espacial” con Pekín, similar a la que protagonizaron Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

SpaceX tiene un contrato federal de miles de millones de dólares para desarrollar una versión modificada del Starship como módulo lunar.

La misión tripulada Artemis III está prevista para llegar a la Luna en 2027, aunque un panel asesor de la NASA advirtió que podría retrasarse.

Lee más: Jorge Polanco impulsa con jonrón el triunfo de Marineros en la Serie de Campeonato MLB

El exadministrador de la NASA, Jim Bridenstine, advirtió al Senado que “es poco probable que Estados Unidos supere el cronograma de China”, aunque el actual jefe interino, Sean Duffy, insistió en que EE. UU. ganará la segunda carrera espacial.

Pruebas previas de Starship resultaron en explosiones, pero esta vez el vuelo cumplió con los objetivos de prueba. Aún falta evaluar el reabastecimiento de combustible en órbita, una maniobra crucial para futuras misiones interplanetarias.