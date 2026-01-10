SpaceX ajusta la órbita de Starlink ante el creciente riesgo de colisiones en el espacio

La saturación de la órbita terrestre baja ha encendido alertas en la industria aeroespacial, y SpaceX respondió con una decisión de alto impacto: bajará gradualmente la órbita de miles de satélites Starlink a lo largo de 2026 para reducir el riesgo de colisiones. La medida apunta directamente a un problema que crece al ritmo del despliegue masivo de constelaciones y que ya comienza a tensionar la seguridad del entorno espacial.

El plan contempla descender alrededor de 4.400 satélites que actualmente operan a unos 550 kilómetros de altitud hasta una órbita cercana a los 480 kilómetros. Este ajuste, según la propia compañía, no solo reduce la probabilidad de choques, sino que acelera de forma significativa el proceso natural de desorbitación al final de la vida útil de los satélites, acortando en más de 80% el tiempo que permanecen como potencial basura espacial.

El movimiento cobra relevancia si se considera el peso de SpaceX en la órbita baja. De los poco más de 11.000 satélites activos que rodean actualmente la Tierra, cerca de 9.300 pertenecen a la empresa, una concentración sin precedentes que ha convertido a Starlink en el actor dominante del espacio cercano. Esta hegemonía también implica una mayor exposición a incidentes y una responsabilidad proporcional sobre la seguridad orbital.

El riesgo no es teórico. Especialistas en dinámica orbital han documentado un aumento de hasta 200% en las maniobras de evitación realizadas por satélites de SpaceX en periodos recientes. Este incremento responde tanto al crecimiento acelerado de la flota Starlink como al aumento general de objetos en órbita, que obliga a realizar ajustes constantes para evitar colisiones potencialmente destructivas.

La decisión de bajar la altitud también busca reducir los peligros asociados a maniobras no coordinadas y a lanzamientos de otros operadores. A menor altura, hay menos tráfico satelital activo, lo que disminuye la complejidad de las interacciones orbitales y el margen de error en un entorno donde cualquier impacto puede generar miles de fragmentos.

El anuncio se produce además tras un incidente registrado en diciembre, cuando uno de los satélites de la compañía generó una cantidad limitada de escombros y provocó la pérdida de comunicación con otra nave espacial que orbitaba a menor altitud. Aunque SpaceX calificó el evento como menor, el episodio reforzó las preocupaciones sobre la fragilidad del ecosistema orbital y la necesidad de medidas preventivas.

Las cifras globales explican la urgencia. Estimaciones europeas indican que en la órbita terrestre baja existen alrededor de 40.000 objetos rastreados, de los cuales apenas una fracción son satélites operativos. A esto se suma la presencia de más de un millón de fragmentos de más de un centímetro, tamaño suficiente para causar daños graves o catastróficos a una nave en funcionamiento.

Para mitigar estos riesgos, los satélites modernos dependen de sistemas automáticos que ajustan su trayectoria con base en datos de vigilancia espacial proporcionados por agencias nacionales. Sin embargo, expertos advierten que, a medida que el número de objetos crece, incluso estos sistemas se acercan a sus límites operativos, lo que hace indispensable reducir la congestión antes de que el problema se vuelva inmanejable.

