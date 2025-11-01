SpaceX lanzó una advertencia global. Conoce qué antenas Starlink podrían quedar inutilizables de forma permanente

SpaceX lanzó una advertencia global, algunas antenas Starlink podrían quedar inutilizables de forma permanente si los usuarios no realizan una actualización crítica de software antes del 17 de noviembre de 2025. El aviso, enviado por correo y notificación en la app, busca prevenir un colapso en terminales que llevan más de 21 meses inactivas.

El riesgo recae en equipos con versiones previas a la 2024.05.0, instaladas antes de febrero de 2024. Estas unidades, según la empresa, no podrán volver a conectarse a la red satelital. SpaceX explicó que la medida forma parte de una reestructuración del sistema para mejorar la seguridad y estabilidad del servicio.

El problema afecta principalmente a usuarios que almacenaron sus kits Starlink , por mudanzas, viajes o cancelaciones y que no han vuelto a encenderlos. “Es fundamental que realices esta actualización antes del 17 de noviembre, o tu Starlink dejará de funcionar”, señala el comunicado.

Incluso las antenas con software entre la versión 2024.05.0 y la 2024.12.26 quedarán sin acceso a Internet después del 18 de noviembre hasta que instalen el parche más reciente. El procedimiento de actualización se activa al reconectar físicamente el equipo Starlink y permitirle captar señal satelital.

Aunque el proceso es sencillo, SpaceX reconoce que algunos clientes enfrentan desafíos logísticos para cumplir con el plazo. Usuarios en foros como Reddit han denunciado que sus equipos permanecen almacenados en otras ciudades o países, imposibilitando su activación. La compañía ha sugerido contactar al soporte técnico, sin detallar soluciones concretas.