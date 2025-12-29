SpaceX alista lanzamiento esta noche, que creará “efecto medusa” y se verá en BCS

La empresa aeroespacial estadounidense SpaceX anunció que esta noche realizará un lanzamiento del cohete Falcon 9 desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, cuyo rastro luminoso en la atmósfera podría hacerse visible en Baja California Sur (BCS), fenómeno conocido como “efecto medusa” o medusa espacial.

La misión, identificada oficialmente como COSMO-SkyMed, despegará desde una base en el estado de California y su estela podría observarse en el cielo nocturno de BCS y otros estados de la República Mexicana, generando un espectáculo que expertos en astronomía describen como una nube luminosa que se expande a gran altitud tras el paso del cohete.

El denominado efecto medusa ocurre cuando la luz solar incide sobre los gases expulsados por un cohete en fases altas de su ascenso durante el crepúsculo, produciendo una figura luminosa que sobresale en el cielo nocturno y que puede llamar la atención de observadores en tierra.

SpaceX ha realizado lanzamientos similares en el pasado, en los cuales la estela del cohete ha generado fenómenos ópticos visibles a cientos de kilómetros de distancia, especialmente durante misiones de la familia Falcon 9.

Lee más: Transporte público en Los Cabos reducirá horarios por Año Nuevo

Este lanzamiento se da en un contexto de alta actividad de SpaceX, que mantiene un calendario constante de misiones para desplegar satélites y dar seguimiento a proyectos de observación terrestre y comunicaciones satelitales.

Lee más: Llaman a fortalecer la convivencia social en BCS para cuidar la salud mental durante vacaciones

La comunidad científica y astronómica de BCS recomienda a los interesados observar el cielo nocturno en puntos con poca contaminación lumínica para maximizar las posibilidades de avistamiento del rastro luminoso, aunque el fenómeno dependerá de condiciones atmosféricas y de visibilidad local.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.