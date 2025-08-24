SpaceX prepara lanzamiento de Starship Heavy

La Secretaría de Marina, a través de la Capitanía de Puerto en Matamoros, Tamaulipas, emitió un aviso preventivo por el lanzamiento de la nave Starship Heavy de SpaceX, programado para el 24 de agosto de 2025 entre las 18:30 y 21:34 horas. La medida busca prevenir riesgos ante la posible caída de restos en aguas del Golfo de México.

El aviso náutico 224/2025 señaló que se deberán tomar precauciones y evitar el tránsito marítimo en las áreas delimitadas durante la ventana de lanzamiento, con el fin de reducir cualquier posibilidad de accidentes o incidentes en la navegación.

La notificación fue enviada a los puertos de Ciudad de México, Tampico y comunidades pesqueras de la ribereña, donde la autoridad naval solicitó a navegantes, pescadores y tripulaciones mantenerse fuera de la zona considerada de riesgo.

El documento también establece fechas de respaldo para el lanzamiento de SpaceX, que van del 23 al 28 de agosto y del 2 al 9 de septiembre, con horarios de 08:00 a 20:34 horas, en caso de que existan ajustes técnicos o meteorológicos.

La Secretaría de Marina subrayó que la medida se encuentra sustentada en lo previsto por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos, además de señalar que se mantendrá la vigilancia en las zonas marítimas señaladas mientras dure la operación.

Por su parte, SpaceX confirmó que se trata de la décima prueba de vuelo de la nave Starship Heavy, después de los inconvenientes registrados en el noveno intento y la anomalía en el fuego estático de la nave 36. La compañía dirigida por Elon Musk aseguró que se implementaron mejoras técnicas para aumentar la fiabilidad de la misión.

El vuelo contempla pruebas de combustión de aterrizaje, despliegue de carga útil y experimentos de reentrada para evaluar la posibilidad de recuperar la etapa superior en futuras misiones. En esta ocasión, el propulsor caerá de manera controlada en el Golfo de México.

La empresa transmitirá el evento en vivo a través de su sitio oficial y en plataformas digitales como X y X TV, con cobertura programada a iniciar 30 minutos antes del despegue.