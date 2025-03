SpaceX: sueño al futuro que mata al presente

Los ojos del mundo se elevan al cielo cada vez que un cohete de SpaceX despega, simbolizando la promesa de una nueva era espacial y la ambición de colonizar Marte.

Sin embargo, mientras las cámaras siguen la trayectoria ascendente, pocos observan lo que queda en la Tierra después de cada lanzamiento.

El reciente incidente del 6 de marzo de 2025, donde el octavo vuelo de prueba del Starship explotó sobre el Caribe, dejó en evidencia una vez más los riesgos ambientales de estas misiones.

Los escombros del cohete se esparcieron por el océano y obligaron a desviar vuelos en el Golfo de México, un hecho que generó preocupación no solo por la seguridad aérea, sino también por las consecuencias ecológicas que a menudo quedan fuera del debate.

Las explosiones recurrentes de SpaceX no solo representan pérdidas económicas y retrasos en su programa espacial, sino que están dejando una huella imborrable en los ecosistemas cercanos a sus bases de lanzamiento.

En Boca Chica, Texas, donde se encuentra Starbase, la compañía ha convertido un entorno natural en un campo de pruebas donde cada despegue, cada falla y cada detonación han provocado cambios en el paisaje que tardarán décadas en revertirse.

La vegetación ha sido arrasada por incendios causados por las pruebas, la fauna ha sido desplazada y las playas han sido cerradas en múltiples ocasiones debido a la caída de escombros.

La contaminación no se limita a lo visible.

A lo largo de los años, las operaciones de SpaceX han generado emisiones contaminantes que han afectado la calidad del aire, mientras que el manejo inadecuado de aguas residuales industriales ha puesto en riesgo cuerpos de agua cercanos.

BREAKING: SpaceX Starship exploded and fell apart over the Bahamas. pic.twitter.com/Etm3U7IKKi

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 7, 2025