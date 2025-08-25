SpaceX suspende lanzamiento del megacohete Starship tras explosiones en pruebas

La compañía SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, canceló este domingo el vuelo de prueba de su megacohete Starship, el último revés para el vehículo de lanzamiento tras intentos recientes que terminaron en explosiones.

El megacohete más grande del mundo

Con 123 metros de altura, el Starship es el vehículo de lanzamiento más grande y poderoso construido hasta la fecha. Su objetivo es facilitar el regreso de astronautas estadounidenses a la Luna y forma parte del plan de Musk de colonizar Marte.

El cohete debía despegar desde el sur de Texas a las 18:30 horas locales (23:30 GMT). Sin embargo, 15 minutos antes, la compañía anunció que el lanzamiento quedaba suspendido.

“Se descarta el décimo vuelo de Starship de hoy para dar tiempo a solucionar un problema con los sistemas en tierra”, informó SpaceX en su cuenta de X.

Las repetidas explosiones en pruebas anteriores, que incluso arrojaron escombros sobre el Caribe e interrumpieron vuelos comerciales, han incrementado la presión sobre la empresa para lograr un ensayo sin contratiempos.

Nuevo intento en puerta

De acuerdo con los cierres de carreteras alrededor de Starbase, Texas, el décimo vuelo de Starship aún podría realizarse este lunes o martes. Sin embargo, SpaceX no ofreció más detalles.

La misión no tripulada, con una duración estimada de una hora, tenía como objetivo poner a prueba la parte superior del cohete en un vuelo alrededor de la Tierra, mientras que los propulsores caerían en el océano Índico.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.