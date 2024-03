SPF vigilará oficinas de la Presidencia fuera de Palacio Nacional

Nos cuentan que a diferencia de otras dependencias federales que son resguardadas por empresas privadas, la Oficina de Presidencia de la República entregó un contrato al Servicio de Protección Federal, dependiente de la Secretaría de Seguridad, para la protección, custodia, vigilancia y seguridad de sus oficinas fuera de Palacio Nacional. El monto por el servicio anual fue de poco más de 18 millones de pesos. Llama la atención que sea el SPF el encargado de esa vigilancia tradicionalmente asignada a los militares, pero por lo menos no recayeron en privados como ocurre con distintas dependencias del gobierno, pese a la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de que esa tarea debe ser del SPF. Por lo que toca a la seguridad de Palacio Nacional, aunque ya no existe en el papel el Estado Mayor Presidencial, sigue estando en manos militares. Nomás faltaba que no.

Enchulan sede del INE para el debate

Comenzó la cuenta regresiva para el primer debate presidencial del 7 de abril, que por primera vez se llevará a cabo en el salón de sesiones del INE. Nos cuentan que la planificación ha sido un reto, ya que la mayor parte del espacio está ocupado por la famosa “herradura de la democracia”, que finalmente se decidió que se quede, por lo que los participantes estarían al fondo del salón. En estos días comenzará la instalación de todo lo necesario y por lo mismo se prevé que no haya sesión presencial del Consejo General del INE durante la próxima semana.

La doctrina de “insultos, no rupturas”

Nos hacen ver que en este sexenio la diplomacia mexicana ha inaugurado una nueva doctrina de “insultos, no rupturas”. El presidente López Obrador sumó esta semana a su lista de líderes extranjeros malqueridos al presidente de Argentina, Javier Milei, con un intercambio de insultos. El mandatario mexicano ha tenido expresiones de desprecio y descalificación para los gobiernos de España, Perú, Ucrania y Panamá, pero en ningún caso se ha llegado a la ruptura de relaciones entre los países. En contraste, nos recuerdan, entre los líderes extranjeros consentidos de este sexenio han estado Donald Trump, Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Lo bueno es que, al parecer, las filias y fobias presidenciales no se transmiten al servicio exterior mexicano y todo queda en habladas. ¿O no?

Una Semana Santa atípica

Nos cuentan que esta ha sido una Semana Santa atípica. No sólo el papa Francisco canceló por problemas de salud su participación en la ceremonia del Viacrucis en Roma, sino que, en Chiapas, parroquias de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez suspendieron las celebraciones de la semana mayor por la inseguridad. En Taxco, Guerrero, nos hacen ver, estas fechas traen cada año el pico de visitas turísticas por las tradiciones del lugar pero en esta ocasión hubo un desplome de ocupación hotelera por el temor al crimen y, por si faltara algo, con el asesinato de la niña Camila y el linchamiento de sus presuntos asesinos, ni quien quisiera acercarse a esa población. Y ya de pilón, ni los días de asueto sirvieron para que hubiera movimiento en el AIFA, que siguió casi vacío, como ya es costumbre.

