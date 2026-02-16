Spider-Man Brand New Day: Arte oficial revela el aspecto de Scorpion, Tarantula y Boomerang

La expectativa por la cuarta entrega del arácnido protagonizada por Tom Holland ha alcanzado un nuevo nivel tras la filtración de arte oficial de Spider-Man Brand New Day.

Las imágenes, que parecen provenir de material promocional y de mercadotecnia, ofrecen el primer vistazo detallado a tres villanos clásicos: Scorpion, Tarantula y Boomerang.

Este descubrimiento confirma que la película adoptará un tono más callejero y se enfocará en las amenazas que acechan la ciudad de Nueva York tras el reinicio narrativo que supuso el final de la entrega anterior.

Uno de los puntos más destacados es el diseño de Scorpion, interpretado por Michael Mando. Después de casi una década desde su breve aparición en Spider-Man: Homecoming, el villano finalmente luce su armadura completa.

El traje presenta una estética tecnológica y metálica, con una cola mecánica prominente que se aleja de los diseños orgánicos para alinearse con el realismo visual del UCM.

Por su parte, Tarantula y Boomerang mantienen sus colores característicos de los cómics, adaptados con texturas que sugieren un equipamiento de combate avanzado, ideal para enfrentar al joven héroe.

La filtración también ha permitido observar de cerca a Tombstone, quien parece tener un rol significativo en esta nueva trama.

El arte sugiere que estos personajes podrían formar parte de un grupo organizado, lo que aumenta los rumores sobre una posible formación de los Seis Siniestros o una guerra de bandas en las calles neoyorquinas.

Con el estreno programado para julio de 2026, estas revelaciones han encendido las redes sociales, donde los seguidores debaten sobre la fidelidad de los trajes y el impacto que tendrán en la Fase 6 del universo compartido.

Detalles sobre el diseño y la tecnología de los villanos

El arte promocional revela que Marvel Studios ha optado por un enfoque “grounded” o aterrizado para estos antagonistas.

El traje de Scorpion destaca por un aguijón de gran tamaño y una armadura que cubre gran parte del cuerpo de Mac Gargan, mientras que Tarantula conserva sus espolones en las botas, un detalle icónico que los fans de las viñetas reconocerán de inmediato.

Boomerang, por otro lado, porta sus proyectiles en un arnés especializado, sugiriendo un uso táctico en combate.

Este nivel de detalle en el arte de mercadotecnia suele ser un indicador muy preciso de cómo se verán los personajes en la pantalla grande una vez que se lance el primer tráiler oficial.

