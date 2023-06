Steven Spielberg rechazado dos veces para dirigir una película de James Bond en los años 70

Quizá un personaje del peso en la industria del cine como Steven Spielberg de un rechazo para encabezar un proyecto cineasta, pero, todo queda en quizá para el reconocido director y ganador de dos estatuillas del Óscar: en todas las ocasiones, recibió un “no” para dirigir la película de la saga de James Bond.

Ese “borrón” a la carrera del llamado “pionero de la era del Nuevo Hollywood” fue contundente, ya que ni la fama ni siquiera las ganas de sumarse a una saga tan importante como la basada en los libros de Ian Fleming pudo hacer que Spielberg fuera el “indicado” para ponerse tras las cámaras.

Aquel episodio que dejó marcada la carrera de Steven Spielberg sucedió en los años de 1970, época en la que ya había estrenado “Tiburón”, una cinta muy taquillera de terror natural estadounidense que comenzó a filmarse en 1975 y que se expandió a tres secuelas, y fue tal el éxito de la cinta, que a Spielberg consideró que podía convertirse en el director.

“Pensé: ‘Hey, ahora la gente me dará el montaje final. Así que llamé a Cubby [el productor Albert Broccoli] y ofrecí mis servicios, pero él no pensó que fuese adecuado para el trabajo. Más tarde, incluso después de que saliera ‘Encuentros’ y fuera un gran éxito, intenté participar en una película de James Bond una vez más. Y aun así, no pensaron que fuese el indicado para ello”, indicó ‘The Michael Ball Show’.