Spotify anuncia aumento de precios en suscripciones Premium para 2026

La plataforma de streaming Spotify ha comenzado a notificar a sus usuarios sobre un próximo aumento de precios en sus suscripciones Premium, el cual entrará en vigor a partir de febrero de 2026. Este ajuste impactará inicialmente a suscriptores en Estados Unidos, Estonia y Letonia, bajo el argumento de sostener inversiones en tecnología y contenido. La empresa detalló que esta medida es necesaria para equilibrar su modelo de negocio y, aunque no se menciona de forma única, el sector lo vincula con la necesidad de otorgar mayores regalías a los creadores.

En los mercados internacionales mencionados, como Estados Unidos, Estonia y Letonia, los incrementos oscilan entre uno y dos dólares por plan. Por ejemplo, el Plan Individual se proyecta en un costo aproximado de $139 MXN, mientras que el Plan Familiar alcanzaría los $239 MXN mensuales. Spotify precisó que todos los suscriptores afectados recibirán un correo electrónico con los detalles específicos de su nuevo ciclo de facturación.

Respecto a la situación en México, la compañía no ha confirmado oficialmente que este aumento de precios se aplique de forma inmediata en territorio nacional. Cabe recordar que en México los ajustes más recientes ocurrieron en 2025; no obstante, analistas sugieren que la tendencia global de Spotify podría alcanzar al mercado mexicano más adelante en este mismo 2026.

La empresa justificó que estos cambios son fundamentales para mejorar la experiencia general del usuario y apoyar la innovación constante. Al respecto, Spotify señaló que las actualizaciones de sus tarifas responden a una estrategia de sostenibilidad financiera a largo plazo, buscando un balance entre el valor percibido por el cliente y la compensación justa a los artistas.

Este ajuste en Estados Unidos, Estonia y Letonia marca el fin de un periodo de estabilidad en las tarifas de la plataforma. La directiva de la empresa explicó que los ajustes de precios son una respuesta directa a la necesidad de mantener inversiones en mejoras de producto y tecnología, asegurando que el servicio siga siendo competitivo frente a otras opciones del mercado que también han ajustado sus costos.

A pesar de que en México aún no hay un anuncio formal para este periodo, los usuarios han comenzado a revisar sus planes preventivamente. La posibilidad de que el aumento de precios llegue al país depende de la estrategia global y el contexto económico local, factores que Spotify evalúa de forma continua para decidir sus próximos movimientos tarifarios.

