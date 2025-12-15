Spotify se cae a nivel mundial y deja a millones sin música ni podcasts

Spotify registró una interrupción masiva este lunes que afectó a usuarios en distintos países, dejando sin servicio de música y podcasts a una parte significativa de su base global. La caída provocó fallas para reproducir contenidos, iniciar sesión y cargar bibliotecas personales, generando una oleada de reportes en redes sociales y plataformas de monitoreo digital.

El alcance del problema quedó reflejado en los registros de Downdetector, que documentó un aumento abrupto de incidencias durante la tarde. En Estados Unidos, los reportes superaron los 30 mil alrededor de las 14:22 GMT, una cifra que evidenció la magnitud del fallo en uno de los principales mercados de la compañía.

La afectación no se limitó a territorio estadounidense. En Canadá se contabilizaron más de 2 mil 900 reportes de interrupciones, mientras que en Reino Unido la cifra rebasó los 8 mil 800 casos, confirmando que se trató de una falla de carácter internacional y no de un problema aislado por región.

Los usuarios reportaron imposibilidad para reproducir canciones, interrupciones constantes en listas de reproducción y errores al acceder a podcasts descargados. En algunos casos, la aplicación abrió con normalidad, pero el contenido no cargó, lo que incrementó la frustración entre quienes utilizan el servicio como principal plataforma de entretenimiento cotidiano.

La caída también impactó a creadores de contenido y anunciantes, para quienes Spotify es una vía central de distribución y monetización. Un fallo de esta magnitud, aunque sea temporal, tiene implicaciones directas en audiencias, campañas publicitarias y métricas de consumo, particularmente en horarios de alta demanda.

Hasta el momento del incidente, Spotify no emitió una postura oficial inmediata sobre el origen del problema ni el tiempo estimado de restablecimiento. La falta de comunicación inicial contrastó con la rapidez con la que se propagaron los reportes de usuarios, amplificando la percepción de un servicio fuera de control.

Especialistas en tecnología recuerdan que plataformas de streaming de esta escala dependen de infraestructuras complejas y distribuidas, por lo que una falla en servidores, sistemas de autenticación o proveedores externos puede desencadenar interrupciones simultáneas en múltiples países.

Downdetector aclaró que el número real de usuarios afectados podría ser mayor, ya que sus datos se basan en reportes voluntarios. Aun así, el volumen registrado confirma que la caída de Spotify fue uno de los eventos tecnológicos más visibles del día, reabriendo el debate sobre la dependencia global de servicios digitales centralizados.

