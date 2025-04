¡Spotify se cayó! Miles quedan sin música tras falla mundial HOY 16 de abril

La popular plataforma de música y podcasts Spotify sufrió una caída a nivel global este miércoles 16 de abril de 2025.

Desde las 7:00 horas, usuarios en distintas partes del mundo, incluyendo México, comenzaron a reportar problemas para reproducir contenido en la app.

Según el sitio Downdetector, especializado en monitorear el estado de servicios digitales, la falla comenzó poco después de las 7 de la mañana y en cuestión de minutos los reportes se dispararon.

En redes sociales, cientos de personas expresaron su frustración al no poder escuchar música o podcasts en su trayecto al trabajo, en el gimnasio o simplemente durante su rutina diaria.

Spotify, que se ha convertido en una de las plataformas de streaming más utilizadas a nivel global, aún no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de esta interrupción ni sobre cuándo se restablecerá el servicio.

Everyone running to Twitter/X to see if Spotify is down. pic.twitter.com/Vv78ab3w39

— Fresh ☆ (@AyoFreshhh) April 16, 2025