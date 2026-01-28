Spotify rompe récord histórico y paga más de 11 mil millones de dólares a la industria musical en 2025

El negocio del streaming musical alcanzó un nuevo punto de inflexión en 2025, luego de que Spotify confirmara el pago de más de 11 mil millones de dólares a la industria de la música, la cifra anual más alta jamás desembolsada por un minorista musical, consolidando su peso como actor central del ecosistema global.

El monto representa un crecimiento superior al 10 por ciento respecto al año previo y refleja la expansión sostenida del modelo de suscripción y consumo digital. La plataforma sueca subrayó que estos pagos están directamente vinculados al incremento de sus ingresos, ya que cerca de dos tercios de todo lo que genera se redistribuye a artistas, compositores y sellos discográficos.

Uno de los datos más relevantes del reporte es el papel de los artistas y sellos independientes, que concentraron aproximadamente la mitad de todas las regalías pagadas durante el año. Este comportamiento confirma un cambio estructural en la industria, donde los creadores fuera de los grandes conglomerados han ganado mayor visibilidad y participación en los ingresos del streaming.

La estrategia de Spotify ha estado enfocada en atraer y retener talento en un mercado cada vez más competitivo. La plataforma enfrenta una presión constante de gigantes tecnológicos como YouTube y Apple, que también buscan posicionarse como intermediarios clave entre la música y las audiencias globales.

La competencia por los pagos no es menor. YouTube reportó haber entregado más de 8 mil millones de dólares a la industria musical en el periodo comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025, una cifra relevante pero aún por debajo del volumen anual alcanzado por Spotify, lo que refuerza la disputa por liderazgo en el sector.

Desde la perspectiva del modelo de negocio, la empresa ha defendido que el dinero que no se distribuye en regalías se reinvierte directamente en la plataforma. El objetivo es acelerar el crecimiento en formatos como podcasts, video y audiolibros, áreas que se han convertido en pilares estratégicos para diversificar ingresos y retener usuarios.

En línea con esta expansión, Spotify ha incrementado recientemente los precios de sus planes premium en varios mercados. La medida busca mejorar la rentabilidad y capitalizar una base de usuarios cada vez más amplia, dispuesta a pagar por contenido exclusivo y experiencias personalizadas.

El crecimiento de la plataforma se refleja también en su alcance global. Al cierre del tercer trimestre, Spotify reportó 713 millones de usuarios activos mensuales, una cifra que refuerza su posición como uno de los servicios digitales de audio más grandes del mundo y explica su capacidad para generar pagos históricos a la industria musical.

Este récord financiero no solo redefine el papel de Spotify dentro del mercado, sino que también reaviva el debate sobre la sostenibilidad del streaming, la distribución de ingresos y el futuro de los artistas en un entorno dominado por plataformas digitales.

