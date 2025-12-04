Spotify Wrapped 2025: el resumen musical que vuelve a dominar las redes

Spotify presenta Wrapped 2025, el recuento que vuelve tendencia tu año musical

Como cada diciembre, millones de usuarios despertaron con la notificación más esperada de la plataforma: Spotify Wrapped 2025, el resumen anual que revela la banda sonora personal de cada oyente y que, una vez más, acapara el protagonismo en redes sociales.

Wrapped se ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende la música. Más allá de mostrar las canciones más escuchadas, funciona como un retrato del estado de ánimo, los hábitos y hasta las obsesiones sonoras de cada persona. Este año, la plataforma añadió nuevos indicadores, visuales renovados y funciones de interacción que potencian aún más su impacto.

Para la edición 2025, Spotify introdujo herramientas que buscan hacer el análisis más preciso y entretenido:

“Tu Era Musical” : una lectura que clasifica tu estilo de escucha según patrones de consumo.

: una lectura que clasifica tu estilo de escucha según patrones de consumo. Mapa de géneros : muestra cómo variaron tus preferencias a lo largo del año.

: muestra cómo variaron tus preferencias a lo largo del año. Recuento emocional : identifica energía, tempo y tonalidad de tus canciones favoritas.

: identifica energía, tempo y tonalidad de tus canciones favoritas. Historias interactivas: diapositivas animadas listas para compartir en Instagram, TikTok o X.

También continúan los clásicos: tu top de artistas, top de canciones, minutos escuchados y el distintivo de “fan top”.

¿Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025?

Spotify habilitó varias rutas para consultar tu Wrapped:

Desde la app móvil Abre Spotify en iOS o Android.

En la pantalla principal aparecerá un banner con “Spotify Wrapped 2025”.

Tócalo para acceder a las historias interactivas y a tus listas personalizadas. Desde el sitio oficial Entra a spotify.com/wrapped desde cualquier navegador.

Inicia sesión y la plataforma te llevará directo a tu resumen del año. Buscando “Wrapped” dentro de Spotify Si no aparece el banner, basta con escribir “Wrapped” o “Wrapped 2025” en la barra de búsqueda.

Spotify mostrará tus estadísticas y las playlists generadas automáticamente.

Es importante actualizar la aplicación a la última versión para que la sección aparezca sin problemas.