¿Se adelanta? Spotify Wrapped 2025 podría llegar dentro de poco

La expectación crece entre los más de 670 millones de usuarios de Spotify ante la inminente llegada de su resumen anual. Esta iniciativa, conocida como Spotify Wrapped, es un factor determinante para que las personas elijan esta plataforma sobre alternativas como Apple Music o YouTube Music.

Pese a la inmensa expectativa, Spotify aún no ha revelado la fecha precisa para la edición 2025. No obstante, basándose en ediciones pasadas, se espera que el resumen musical se libere entre finales de noviembre y principios de diciembre.

El recuento analiza minuciosamente la actividad de cada cuenta individual, detallando qué canciones, géneros y artistas fueron los más escuchados. Además, la herramienta compara las horas de reproducción del usuario con la base de datos global, permitiendo calcular el nivel de fanatismo por sus artistas predilectos.

La tradición de Spotify Wrapped se mantiene ininterrumpida desde su primera edición lanzada en 2016. Aunque la fecha exacta cambia, la mayoría de los lanzamientos han ocurrido el 1 y el 5 de diciembre históricamente.

¿Cuándo ha salido exactamente Spotify Wrapped en años anteriores?

Aunque el Spotify Wrapped de 2022 y 2023 se adelantó a finales de noviembre, la edición de 2024 regresó a la costumbre de diciembre. Por lo tanto, aunque la fecha de 2025 es incierta, tradicionalmente es poco probable que se publique en noviembre.

La versión de este 2025 podría salir en cualquier momento, ya que Spotify no sigue una norma estricta para elegir el día de lanzamiento de su resumen anual.

¿Cómo puedes acceder a Spotify Wrapped?

Para disfrutar de Spotify Wrapped los oyentes deben asegurarse de actualizar la aplicación móvil a la última versión disponible en Google Play Store o App Store. Una vez actualizada, solo deben iniciar sesión en la cuenta usada durante el año y deslizar la interfaz principal hasta encontrar el apartado de Spotify Wrapped.

Es crucial recordar que esta función es totalmente gratuita y exclusiva de la aplicación oficial de Spotify. Quienes utilicen aplicaciones piratas o APKs, que Spotify eliminó en su mayor parte a principios de 2025, tendrán que desinstalarlas e instalar la aplicación legítima para acceder al resumen musical.