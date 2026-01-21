Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Todo listo para Spring Break en diferentes destinos turísticos de México este 2026

Miles de estudiantes planean su visita a diferentes destinos de México para el Spring Break de febrero y marzo
20 enero, 2026
Imagen generada con Gemini

El sector turístico de México se prepara para recibir a miles de estudiantes provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa, quienes han fijado su mirada en las playas del Golfo de California y el Caribe para el Spring Break 2026.

Este flujo migratorio vacacional alcanzará su punto máximo durante el mes de marzo, consolidando a destinos como Los Cabos como puntos estratégicos de reunión. Las autoridades locales prevén una derrama económica significativa gracias a la afluencia de universitarios que buscan sol y diversión.

La temporada alta está programada para desarrollarse formalmente entre el 8 y el 23 de marzo de 2026, coincidiendo con los recesos académicos internacionales. Además del Golfo de California, los destinos de la Riviera Maya como Cancún, Playa del Carmen y Tulum se reportan listos para la llegada masiva de visitantes. Por su parte, en el Pacífico, Puerto Vallarta también figura en la lista de los sitios preferidos por el turismo joven.

El calendario oficial marca que las festividades comenzarán desde finales de febrero, aunque el periodo de mayor congestión se espera entre el 9 y el 16 de marzo. Se recomienda a los viajeros realizar reservaciones en resorts todo incluido antes de noviembre para asegurar disponibilidad. Este fenómeno anual transforma la dinámica social y económica de los principales puertos mexicanos durante varias semanas.

Históricamente, el Golfo de California ha servido como un refugio de gran biodiversidad y belleza que atrae a quienes buscan una alternativa al bullicio del Caribe. En Los Cabos, la infraestructura hotelera se ha especializado en atender al mercado de Estados Unidos y Canadá, ofreciendo experiencias que van desde cruceros en barco hasta festivales de música electrónica.

Para quienes desean evitar las grandes aglomeraciones y reducir costos, los expertos sugieren viajar a principios de marzo o hacia finales del mes. En estos periodos, los precios suelen ser más razonables y los pueblos costeros de México mantienen un ambiente más relajado sin perder la esencia del Spring Break. La planificación anticipada sigue siendo la clave para aprovechar las ofertas en vuelos y actividades recreativas en Puerto Vallarta y otros puntos clave.

Al cierre de la temporada, se espera que el sector servicios en Cancún, Tulum y Playa del Carmen registre niveles de ocupación cercanos al cien por ciento. La seguridad y la organización de eventos masivos son las prioridades para que los universitarios de Europa y Norteamérica disfruten de una estancia placentera. México reafirma así su posición como el epicentro del Spring Break en el continente.

