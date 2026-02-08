SRE alerta a mexicanos en el Super Bowl LX por operativos de ICE en California

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una alerta preventiva dirigida a todos los mexicanos en el Super Bowl LX, que se celebra este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La advertencia surge ante la posibilidad de que se realicen operativos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las inmediaciones del evento y zonas turísticas de la bahía.

De acuerdo con el comunicado de la Cancillería, es fundamental que los connacionales mantengan la calma y porten en todo momento una identificación oficial, como el pasaporte o la matrícula consular. Por esta razón, se ha reforzado la atención en el Consulado General de México en San Francisco para brindar asistencia legal inmediata a los mexicanos en el Super Bowl LX que pudieran verse involucrados en alguna revisión.

Recomendaciones de protección consular

Por otro lado, la SRE recordó a los aficionados que tienen derecho a guardar silencio y a solicitar la comunicación directa con sus representantes consulares en caso de ser detenidos. Según las autoridades mexicanas, es recomendable llevar una copia digital o física de sus documentos y no presentar documentación falsa. No obstante, se enfatiza que la prioridad es garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en el Super Bowl LX.

Asistencia disponible 24 horas

Cabe señalar que el Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas (CIAM) está operando de manera continua para resolver dudas. Por ello, se puso a disposición el número de emergencia consular para reportar cualquier incidente con agentes migratorios. Por esta razón, se sugiere a los asistentes descargar la aplicación móvil de la SRE para acceder a guías de protección rápidas durante su estancia en Estados Unidos.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró su compromiso de velar por la integridad de sus ciudadanos en el extranjero durante eventos masivos. Debido al alto flujo de turistas, se espera que las jornadas transcurran sin mayores contratiempos si se siguen las indicaciones de prevención. Por lo tanto, el llamado a los mexicanos en el Super Bowl LX es a disfrutar del encuentro deportivo con precaución y siempre informados sobre sus derechos legales.

