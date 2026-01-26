SSa de BCS implementa estrategia para una menstruación digna en adolescentes

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud menstrual y prevenir el abandono escolar, la Secretaría de Salud de Baja California Sur puso en marcha la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna en escuelas secundarias y de nivel medio superior del estado.

La iniciativa, impulsada en coordinación con la autoridad educativa estatal y parte de un programa federal, busca garantizar el acceso gratuito a toallas sanitarias y otros insumos de higiene menstrual para adolescentes que cursan secundaria y preparatoria, como una medida integral para promover su permanencia en la escuela.

En este marco, la Subdirección de Equidad de Género de la dependencia estatal ha iniciado jornadas de sensibilización en comunidades escolares, con visitas directas a los planteles para entregar paquetes de higiene menstrual y ofrecer información orientada a reducir tabúes y estigmas asociados al proceso menstrual.

La titular de la Secretaría de Salud, Ana Luisa Guluarte Castro, destacó que este trabajo comenzó en 2025 y continúa este año con la meta de distribuir más de 15 000 paquetes de higiene menstrual que incluyen materiales informativos y productos sanitarios esenciales. El propósito es que las estudiantes puedan atravesar este proceso biológico en condiciones adecuadas, sin discriminación ni vergüenza.

Guluarte Castro señaló que iniciativas como la realizada recientemente en la secundaria José Vasconcelos, en La Paz, refuerzan el derecho humano a la salud menstrual al facilitar tanto los insumos como la información con enfoque de equidad de género para estudiantes y comunidades educativas.

La funcionaria resaltó que esta acción interinstitucional implica un cambio cultural importante en la percepción social sobre la menstruación y la salud de las mujeres, y subrayó la importancia de construir comunidades educativas más inclusivas.

Un contexto nacional con impacto en educación

La Estrategia Nacional por una Menstruación Digna fue presentada en diciembre de 2025 por las Secretarías de Educación Pública y de Salud del Gobierno de México, reconociendo la salud menstrual como un derecho humano fundamental y como un factor clave para evitar el abandono escolar entre niñas y jóvenes menstruantes en todo el país.

Este programa nacional está dirigido a millones de estudiantes de secundaria y bachillerato, donde se prevé la distribución de kits de gestión menstrual, materiales educativos y campañas informativas que promuevan entornos escolares libres de discriminación.

