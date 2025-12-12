Salud descarta casos de supergripe H3N2 en México y refuerza vigilancia epidemiológica invernal

La Secretaría de Salud (SSa) emitió una tarjeta informativa sobre la vigilancia del virus influenza A H3N2 subclado K, aclarando que, hasta ahora, no hay evidencia de circulación en México de esta variante que ha generado preocupación internacional.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) mantiene un monitoreo constante y análisis de muestras para detectar oportunamente cualquier evento inusual que pueda presentarse.

Esta variante, que circula activamente en Europa y Estados Unidos, ha sido protagonista de brotes significativos en el hemisferio norte, impulsando campañas de salud pública y medidas preventivas en varios países.

Sin embargo, las autoridades mexicanas han destacado que aún no se ha confirmado su ingreso al país ni evidencia de transmisión local del subclado K.

En su comunicado, la SSa reiteró que la vacunación es la principal herramienta de prevención ante la circulación de virus respiratorios en temporada invernal, especialmente para grupos vulnerables.

La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo es gratuita en centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación, y, según expertos, puede reducir significativamente la severidad de la enfermedad e impactos hospitalarios si llegaran casos de circulación viral ampliada.

México se prepara para la temporada de frío, periodo en el que la actividad de virus respiratorios se intensifica, con la activación de estrategias preventivas que incluyen difusión de información, promoción de la vacunación y vigilancia epidemiológica reforzada.

Las autoridades sanitarias han destacado que variantes como la H3N2 forman parte de la circulación estacional habitual de la influenza A, aunque su subclado K ha mostrado mayor presencia en otros territorios, sin que ello implique que México enfrente un escenario epidémico o de emergencia sanitaria inmediata.

