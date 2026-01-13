Secretaría de Salud pide hablar abiertamente sobre la depresión y usar la Línea de la Vida

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, la Secretaría de Salud federal lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para romper el silencio.

Una invitación para hablar sin estigmas sobre la depresión y acercarse a la Línea de la Vida, un servicio telefónico especializado en atención de salud mental disponible las 24 horas del día para brindar apoyo emocional, contención y orientación profesional a quien lo necesite.

La Secretaría de Salud enfatizó que la depresión es una enfermedad real, no una falta de voluntad, y afecta a personas de todas las edades y contextos, con impactos profundos en la vida personal, laboral y social.

Hablar abiertamente sobre este trastorno permite identificar señales de alarma, reducir el estigma y fomentar la búsqueda de ayuda profesional oportuna, subrayó la dependencia en un comunicado oficial.

Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad, generar empatía y activar mecanismos de apoyo, pues la falta de diálogo y el aislamiento pueden agravar el padecimiento y las consecuencias asociadas.

¿Qué es la Linea de la Vida y qué servicios ofrece?

La Línea de la Vida, operada por la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), está disponible de forma gratuita en el teléfono 800 911 2000.

El servicio brinda atención emocional inmediata, orientación psicológica y canalización a servicios especializados cuando se requiere atención presencial.

Este servicio fue reforzado como respuesta a la creciente demanda de atención en salud mental observada en años recientes, especialmente tras el impacto de la pandemia de COVID-19 en el bienestar emocional de la población.

Las autoridades han destacado que detectar y abordar la depresión de manera temprana no solo puede mejorar la calidad de vida de quienes la padecen sino que también contribuye a prevenir conductas de riesgo.

La Secretaría de Salud reitera que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia la recuperación, e invita a toda la población a aprovechar los recursos disponibles como la Línea de la Vida para cuidar su salud mental y la de sus seres queridos.

