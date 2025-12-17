Autoridades de salud refuerzan vacunación contra la influenza A H3N2 ante temporada invernal

La Secretaría de Salud federal reiteró este martes el llamado a la población para completar sus esquemas de vacunación contra la influenza estacional, incluida la variante A H3N2, apodada “supergripe”, al tiempo que descartó que esta variante represente un riesgo de salud pública en el país.

Las autoridades aseguran que la vacuna disponible en México brinda protección efectiva y hay dosis suficientes para cubrir a los grupos más vulnerables.

LEE MÁS: FDA avala píldora para aumentar la libido en mujeres posmenopáusicas y abre debate en salud sexual

Vigilancia epidemiológica y control sanitario en temporada invernal

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, subrayó que la influenza A H3N2 subclado K, actualmente con circulación en Europa y Estados Unidos, no representa una amenaza mayor para México, donde hasta el momento solo se ha confirmado un caso de esta variante.

Kershenobich explicó que el virus no difiere significativamente de los tipos de influenza ya cubiertos por la vacuna contra la gripa que se aplica en México, por lo que la población vacunada tiene protección adecuada.

Asimismo, destacó que el país cuenta con abasto suficiente de dosis y de tratamiento antiviral como oseltamivir para enfrentar eventuales casos.

Mexinvac: vacuna nacional, prevención y cobertura

La vacuna utilizada en la campaña nacional, conocida como Mexinvac y elaborada completamente en México, se aplica desde 2024 y está diseñada para proteger contra las variantes estacionales de influenza, incluida la H3N2.

El secretario señaló que esta inmunización reduce significativamente la posibilidad de contagio, así como la gravedad de los casos y la necesidad de hospitalización durante la temporada invernal.

Actualmente, la cobertura de vacunación se sitúa en torno al 50 %, lo que ha motivado a la autoridad sanitaria a intensificar campañas de prevención y concienciación para alcanzar a más personas, especialmente en comunidades con menor acceso a servicios de salud.

Las autoridades recalcaron que la vacuna contra la influenza es especialmente importante para:

Niñas y niños de 6 meses a 5 años ,

, Personas de 60 años o más ,

, Personas con enfermedades crónicas , como diabetes, hipertensión, obesidad, asma o enfermedades renales,

, como diabetes, hipertensión, obesidad, asma o enfermedades renales, Personas con sistemas inmunitarios comprometidos.

El llamado es acudir cuanto antes a los centros de vacunación locales, incluidos módulos operados por instituciones públicas de salud, para completar o iniciar esquemas de inmunización, señaló la Secretaría.

Kershenobich enfatizó que la prevención es la mejor estrategia sanitaria, por lo que instó a la población a no postergar la vacunación y a mantener medidas básicas como el uso de cubrebocas en caso de síntomas respiratorios y el lavado frecuente de manos.

“Tenemos vacuna, tenemos tratamiento y, por lo tanto, pensamos que no será un problema la influenza en esta ocasión”, finalizó el funcionario.