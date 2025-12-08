Ssa aplica acciones reforzadas contra el sarampión y amplía vacunación en estados con brotes

La Secretaría de Salud federal reforzó las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y vacunación en estados con casos recientes de sarampión, ante el incremento de movilidad previsto durante diciembre.

Las autoridades confirmaron la aplicación de más de 10 millones 316 mil dosis en lo que va del año, como parte de la estrategia nacional para contener la transmisión.

Ssa refuerza acciones contra el sarampión

La Secretaría de Salud informó que el 6 de diciembre se realizó una reunión extraordinaria con autoridades de salud de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México, para coordinar acciones reforzadas contra el sarampión frente al brote registrado en 2025.

La dependencia señaló que se mantiene una comunicación permanente con las entidades para garantizar una intervención homogénea y eficaz.

A la reunión también asistieron la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), con el fin de evaluar los últimos casos, los patrones de movilidad y las zonas donde se han identificado contagios recientes.

De acuerdo con la información oficial, el objetivo central fue fortalecer las medidas de prevención, contención y vacunación, especialmente en regiones donde los nuevos casos se concentran en comunidades sin esquema completo de inmunización.

Gracias a la estrategia nacional de vacunación intensiva, a la fecha se han aplicado 10 millones 316 mil 873 dosis contra el sarampión, lo que ha permitido disminuir la curva de transmisión a nivel nacional.

El secretario de Salud instruyó optimizar los operativos territoriales, reforzar el monitoreo epidemiológico y brindar acompañamiento técnico federal a los estados que lo requieran, con la finalidad de cortar de manera definitiva la cadena de contagio.

CERCOS VACUNALES Y OPERATIVOS ESPECIALES EN ZONAS DE MAYOR MOVILIDAD

Las autoridades estatales explicaron que los cercos vacunales contemplan la inmunización intensiva en 25 manzanas alrededor de viviendas donde se han confirmado contagios, además de recorridos casa por casa mediante brigadas municipales.

También se reforzaron las labores de vigilancia epidemiológica y el seguimiento puntual de casos sospechosos.

Ante el incremento de desplazamientos por las fiestas decembrinas, se acordó fortalecer la vacunación intensiva contra el sarampión en centrales de autobuses y otros sitios de alta afluencia.

La Secretaría de Salud aseguró que existe abasto suficiente de biológicos, distribuidos oportunamente a las entidades y a instituciones como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Finalmente, la dependencia federal llamó a la población a vacunarse antes de viajar durante diciembre, como medida esencial para protegerse y evitar la propagación del virus.