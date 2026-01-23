Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 23 de Enero, 2026
Seguridad

SSP BCS descarta reporte de persona lesionada en carretera San Antonio–La Paz

La Secretaría de Seguridad Pública descartó que el reporte al 911 en el kilómetro 179 de la carretera San Antonio–La Paz correspondiera a una persona golpeada, como se difundió en redes sociales, y llamó a evitar la difusión de información no verificada.
23 enero, 2026
IMG: Archivo

La Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur (SSP BCS) aclaró la información que comenzó una circular en redes sociales sobre un presunto hombre golpeado y con múltiples lesiones, tras un reporte realizado al número de emergencias 911 en el kilómetro 179 de la carretera San Antonio–La Paz.

De acuerdo con la dependencia estatal, luego de verificar el reporte, se confirmará que se trató de un hombre que únicamente solicitó apoyo para trasladarse a otro punto del municipio, sin presentar lesiones ni signos de violencia.

En ese sentido, la SSP BCS descartó que el caso correspondiera a una persona agredida, como se difundió de manera extraoficial en plataformas digitales.

Ante esta situación, la autoridad exhortó a la ciudadanía a evitar compartir información no verificada , ya que este tipo de publicaciones puede generar confusión o alarma social.

Por otro lado, la mañana de este viernes 23 de enero , también comenzó una circular de manera extraoficial un reporte sobre la presunta privación de la libertad de dos hombres en la colonia Valle del Mezquite . Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado ni descartado dichos hechos , por lo que se mantiene en calidad de información no oficial.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

