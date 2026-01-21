SSPC abre vacantes de empleo, invita a hombres y mujeres a integrarse a las filas del servicio de Protección Federal

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció la apertura de su convocatoria 2026 para hombres y mujeres de entre 18 y 65 años interesados en integrarse al Servicio de Protección Federal (SPF). Las vacantes ofrecen un salario mensual neto de 13,607 pesos, además de beneficios competitivos como vales de despensa, seguro de vida, crédito hipotecario y 20 días de vacaciones anuales, con el objetivo de resguardar instalaciones estratégicas del Gobierno Federal.

El proceso de reclutamiento de la SSPC está diseñado para captar talento en todo el territorio nacional, solicitando como escolaridad mínima la secundaria terminada. Los aspirantes seleccionados desempeñarán funciones de custodia y vigilancia en dependencias de la Administración Pública Federal, así como en organismos de los poderes Legislativo y Judicial, contribuyendo directamente a la seguridad nacional y la protección de bienes públicos.

Para postularse, los interesados deben cumplir con requisitos físicos básicos: una estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres. Además, es indispensable contar con disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte de México, presentar un buen estado de salud física y mental, y en el caso de los varones, contar con la Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.

Sedes de reclutamiento y documentación oficial

Las jornadas de contratación de la SSPC se llevarán a cabo en diversas entidades durante el mes de enero. En el Estado de México, habrá presencia en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco y Valle de Chalco. Por su parte, en la Ciudad de México, las oficinas de reclutamiento permanente se ubican en la alcaldía Coyoacán, específicamente en la Av. Miguel Ángel de Quevedo número 915. También se han programado fechas en Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Es fundamental que los aspirantes preparen su documentación digital y física, la cual incluye la identificación oficial (INE) vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y la Constancia de Situación Fiscal actualizada.

Además de la estabilidad económica, la corporación ofrece certificaciones nacionales e internacionales y un plan de carrera con desarrollo continuo. Los interesados pueden obtener más información a través de la línea telefónica 800 00 77377 o consultando el sitio oficial de la convocatoria para verificar las fechas exactas en sus localidades.

