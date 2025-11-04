Omar García Harfuch confirma 13 muertos y cuatro detenidos tras balacera en Guasave, Sinaloa
Tras el enfrentamiento armado en el municipio de Guasave, Sinaloa, Omar García Harfuchla, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC) confirmó el saldo de 13 personas fallecidas y cuatro detenidos.
De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron este lunes poco después del mediodía, cerca de la cabecera de la sindicatura y a orillas del río que cruza la comunidad. En esa zona, presuntamente se refugiaron algunos de los civiles armados antes de ser ubicados por las fuerzas federales, quienes, al ser agredidas durante un patrullaje, respondieron con fuego.
Aunque la SSPC no detalló aún nombres de las víctimas ni los detenidos, el gobierno estatal ha señalado que el incidente forma parte de un operativo coordinado entre la Marina, la Guardia Nacional y la propia Secretaría.
Durante el operativo se liberó a nueve personas secuestradas, además se decomisaron 7 vehículos, armas largas y equipo táctico. A través de su cuenta “X”, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que todos estos objetos decomisos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la tarde del lunes, medios locales y usuarios en redes sociales reportaron una intensa movilización con helicópteros y vehículos de las fuerzas armadas.
