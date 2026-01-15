SSPE-BCS aclara casos de personas desaparecidas y refuerza acciones contra secuestros virtuales en Baja California Sur

Ante las denuncias de colectivos de búsqueda y el aumento de reportes ciudadanos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur (SSPE-BCS) aclaró que la mayoría de los casos registrados como desapariciones en la entidad no corresponden a privaciones ilegales de la libertad, sino a personas no localizadas por diversos motivos.

El titular de la dependencia, el Capitán de Navío Luis Alfredo Cancino Vicente, explicó que aproximadamente el 90% de los reportes se resuelven sin que exista un delito, ya que en muchos casos se trata de situaciones familiares, decisiones personales o intentos de anexión a centros de rehabilitación. Cuando se configura una privación de la libertad, precisó, las carpetas de investigación son abiertas y atendidas directamente por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

“La gran mayoría de los casos, prácticamente el 90%, son personas no localizadas y no privaciones de la libertad; cuando sí se trata de un delito, la Procuraduría abre la carpeta de investigación correspondiente”, puntualizó el secretario.

En otro tema, Cancino Vicente alertó sobre el incremento de secuestros virtuales y extorsiones telefónicas, principalmente dirigidas a empresarios y, en algunos casos, a menores de edad. Señaló que muchas de estas llamadas provienen del extranjero, particularmente de países como Colombia, lo que complica su rastreo inmediato.

Durante 2025, la SSPE-BCS registró alrededor de 800 llamadas de extorsión a través del 911; sin embargo, destacó que en 60 a 70% de los casos las víctimas no realizaron depósitos, gracias a las campañas de prevención y a la respuesta oportuna de las autoridades.

Ante este panorama, el secretario anunció la reactivación de campañas de difusión, el fortalecimiento del uso del 089 para denuncias anónimas, el impulso a la policía cibernética y el desarrollo de una aplicación estatal que permitirá identificar y registrar números utilizados para extorsión, con el objetivo de prevenir que más ciudadanos sean víctimas de este delito.

