Jueves 15 de Enero, 2026
La Paz

SSPE-BCS aclara casos de personas desaparecidas y refuerza acciones contra secuestros virtuales en Baja California Sur

El secretario de Seguridad Pública de Baja California Sur, Capitán de Navío Luis Alfredo Cancino Vicente, aseguró que la mayoría de los reportes de desaparición corresponden a personas no localizadas y no a privaciones ilegales de la libertad,
15 enero, 2026
Foto: Joaquín Sánchez

Ante las denuncias de colectivos de búsqueda y el aumento de reportes ciudadanos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur (SSPE-BCS) aclaró que la mayoría de los casos registrados como desapariciones en la entidad no corresponden a privaciones ilegales de la libertad, sino a personas no localizadas por diversos motivos.

El titular de la dependencia, el Capitán de Navío Luis Alfredo Cancino Vicente, explicó que aproximadamente el 90% de los reportes se resuelven sin que exista un delito, ya que en muchos casos se trata de situaciones familiares, decisiones personales o intentos de anexión a centros de rehabilitación. Cuando se configura una privación de la libertad, precisó, las carpetas de investigación son abiertas y atendidas directamente por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

“La gran mayoría de los casos, prácticamente el 90%, son personas no localizadas y no privaciones de la libertad; cuando sí se trata de un delito, la Procuraduría abre la carpeta de investigación correspondiente”, puntualizó el secretario.

En otro tema, Cancino Vicente alertó sobre el incremento de secuestros virtuales y extorsiones telefónicas, principalmente dirigidas a empresarios y, en algunos casos, a menores de edad. Señaló que muchas de estas llamadas provienen del extranjero, particularmente de países como Colombia, lo que complica su rastreo inmediato.

Durante 2025, la SSPE-BCS registró alrededor de 800 llamadas de extorsión a través del 911; sin embargo, destacó que en 60 a 70% de los casos las víctimas no realizaron depósitos, gracias a las campañas de prevención y a la respuesta oportuna de las autoridades.

Ante este panorama, el secretario anunció la reactivación de campañas de difusión, el fortalecimiento del uso del 089 para denuncias anónimas, el impulso a la policía cibernética y el desarrollo de una aplicación estatal que permitirá identificar y registrar números utilizados para extorsión, con el objetivo de prevenir que más ciudadanos sean víctimas de este delito.

