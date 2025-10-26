¡Alerta! Reportan fraudes con falsa página de Repuve y trámites para legalizar autos chocolate

¡Ten ciudado si estás intentando legalizar tu auto ‘chocolate’! La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha emitido un comunicado urgente, alertando a los ciudadanos sobre una oleada de fraudes electrónicos que utilizan páginas web que suplantan la identidad del Registro Público Vehicular (REPUVE).

Los ciberdelincuentes están aprovechando la demanda por la legalización de los “autos chocolate” para ofrecer servicios engañosos como la inscripción vehicular, entrega de chips y la regularización exprés, difundiendo estas ofertas falsas mediante redes sociales y grupos de compraventa.

Estas páginas apócrifas imitan los logotipos de REPUVE y el lenguaje técnico oficial para generar confianza, pero el verdadero peligro radica en que, además del fraude económico, el compartir datos personales en estos sitios expone a las víctimas a graves delitos como el robo de identidad, la falsificación de documentos y la venta de información sensible en el mercado negro.

Para contrarrestar esta amenaza, la SSPC enfatiza que la mayoría de los trámites son gratuitos, siendo la regularización de vehículos extranjeros el único proceso con un costo de dos mil 500 pesos.

Las autoridades gubernamentales recuerdan que REPUVE jamás solicita información o gestiona trámites a través de mensajería instantánea o redes sociales.

La recomendación clave es verificar que el link de cualquier trámite corresponda a un dominio oficial, e invitan a la ciudadanía a utilizar la Consulta Ciudadana gratuita de REPUVE o a contactar a la Unidad de Policía Cibernética para realizar denuncias de forma segura y confidencial.

Los teléfonoso oficiales de REPUVE para solicitar asistencia telefónica son los números telefónicos: 01 800 7378831 (01 800 REPUVE1) y el correo electrónico: repuve@sspc.gob.mx.