Se confirma la fecha de estreno para “Star Wars: Starfighter” protagonizada por Ryan Gosling
Con una publicación en redes sociales, la cuenta oficial de Star Wars publicó un corto video en el cual se puede ver el título del largometraje “Star Wars: Starfighter” junto con la fecha del 28 de mayo de 2027.
La película será protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Shawn Levy, conocido por haber dirigido películas como Deadpool & Wolverine, Gigantes de acero y El Proyecto Adam.
El elenco y trama confirmada hasta el momento
De momento se ha confirmado la participación de 9 actores y actrices, sin embargo, no se han confirmado nombres de personajes, los actores confirmados son:
- Ryan Gosling, conocido por películas como Barbie, Blade Runner 2049, La La Land y Drive
- Flynn Gray, conocido por su papel de Patrick en Baltimore, Freddie en Winnie The Pooh: Miel y sangre. Parte 2 y Omar en la serie de Merlina
- Amy Adams, conocida por películas como La Llegada, Encantada, La duda y El peleador
- Mia Goth, conocida por películas como Pearl, Muerte infinita y Suspiria. El maligno
- Matt Smith, conocido por su papel de The Doctor en Doctor Who (2010-2014), Príncipe Philip en La Corona y Milo en Morbius,
- Aaron Pierre, conocido por ser la voz de Mufasa en Mufasa: El Rey León, Malcolm X en Genius y Francis en Brother
- Daniel Ings, conocido por The Marvels y Eddie el Águila
- Simon Bird, conocido por The Inbetweeners
- Jamael Westman, conocido por Hedda, Despertar del duelo e Identicals
Lamentablemente no se ha dicho mucho de forma oficial acerca de la trama de la historia, excepto que toma lugar 5 años después de Star Wars: Episodio IX – El Ascenso de Skywalker, explorando una época distinta a la que hemos estado siguiendo.
En un anuncio hecho en la página oficial de Walt Disney Company, se confirmó que la trama de la película sería totalmente nueva, presentando personajes completamente nuevos.
En foros y redes se ha especulado gracias a la imagen compartida del set de grabación donde se puede observar a Ryan Gosling junto al joven actor Flynn Gray, que la trama podría tratar sobre el personaje de Ryan Gosling protegiendo a Flynn Gray de un peligro por parte de algún nuevo villano.
De igual forma, series como “El Mandaloriano” y “Skeleton Crew” han puesto foco sobre la existencia de piratas en el borde exterior de la galaxia, lo que podría ser relevante para la trama de la película.
