Starbucks planea obtener el sello Hecho en México al servir 98% de café nacional en sus tiendas

La cadena internacional de cafeterías Starbucks, operada en el país por Alsea, analiza formalizar su compromiso con el mercado local al buscar la certificación del distintivo Hecho en México. Esta decisión responde a que, actualmente, el 98% del café que se sirve en sus sucursales en territorio mexicano proviene de campos nacionales, principalmente de regiones como Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

¿Qué motiva este movimiento y cuándo se consolidaría? Durante una reciente presentación, directivos de la marca señalaron que este paso busca fortalecer la identidad de la empresa con el consumidor mexicano y apoyar la cadena de suministro local. El objetivo es que para finales de 2026, el 100% de la proveeduría de café en grano para sus bebidas base sea de origen nacional, consolidando así su impacto económico en las comunidades cafetaleras.

El programa Hecho en México, impulsado por la Secretaría de Economía, es un sello de confianza que garantiza que los productos son transformados o producidos en el país. Para Starbucks, obtener este reconocimiento no solo es un logro logístico, sino una estrategia de SEO y posicionamiento de marca que resalta su integración con la agricultura mexicana tras más de dos décadas de presencia en el mercado.

Este anuncio se da en un contexto donde Starbucks busca mayor trazabilidad en sus insumos. A través del programa Prácticas C.A.F.E., la compañía ha logrado que miles de productores mexicanos mejoren su rendimiento por hectárea, asegurando un suministro constante. El enfoque en lo Hecho en México ha permitido que incluso el café expreso que se consume en todas las tiendas del país sea ya 100% nacional desde hace un par de años.

Además de la proveeduría, la marca tiene planes ambiciosos de infraestructura. Se espera que Starbucks supere las 1,000 tiendas en territorio nacional para el cierre de 2026, lo que incrementará la demanda de grano mexicano. Esta expansión se alinea con la preferencia de las nuevas generaciones por productos con causa social y origen transparente, factores clave para mantener la relevancia en el sector de alimentos y bebidas.

Finalmente, la integración al programa de la Secretaría de Economía serviría como un catalizador para que otros proveedores locales de la cadena, desde lácteos hasta panadería, también busquen estandarizar sus procesos bajo normas nacionales. Con esta estrategia, Starbucks reafirma que su operación en el país es un pilar fundamental para su división internacional.

