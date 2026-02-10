“Stranger Things: The First Shadow” llegará a Netflix tras ganar premio Tony en Broadway

La plataforma de streaming Netflix ha confirmado que llevará a su catálogo la exitosa obra de teatro Stranger Things: The First Shadow. Según informes recientes, la producción suspenderá sus funciones en el Phoenix Theatre durante una semana para realizar la grabación profesional de la puesta en escena.

Esta decisión busca acercar la narrativa de los hermanos Duffer a una audiencia global que no ha podido asistir a las funciones presenciales en Broadway y en Reino Unido. The First Shadow se estrenó en el West End de Londres en 2023 antes de llegar a Broadway el año pasado. La producción de Broadway ganó premios Tony por su diseño escénico, iluminación y sonido.

El rodaje de Stranger Things en su versión teatral permitirá a los suscriptores conocer los orígenes de personajes emblemáticos como Henry Creel, Jim Hopper y Joyce Maldonado. La trama se sitúa en Hawkins, en el año 1959, y funciona como una precuela directa de la serie original. La suspensión de las funciones en vivo está programada para permitir el despliegue de cámaras y equipo técnico necesario para capturar la experiencia inmersiva que caracteriza a esta producción.

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha de estreno oficial para el contenido en la plataforma, pero se espera que coincida con el impulso promocional de la quinta y última temporada de la serie. La grabación profesional de obras teatrales, técnica conocida como “live capture”, ha ganado popularidad en el streaming tras el éxito de producciones similares, permitiendo preservar la calidad técnica y artística de la obra original.

Expansión global y llegada a Broadway

La decisión de filmar la obra ocurre en un momento clave para la franquicia. Stranger Things: Tras su debut en Broadway a principios de 2025, específicamente en el Marquis Theatre de Nueva York. La producción ha recibido elogios de la crítica por sus efectos especiales y su capacidad para replicar la atmósfera de suspenso y terror de la televisión en un escenario teatral.

La filmacióncontará con el elenco original de la producción ganadora del premio Tony; incluye a Louis McCartney (Silent Roar), T.R. Knight (Grey’s Anatomy), Gabrielle Nevaeh (That Girl Lay Lay) y Alex Breaux (quien interpretó un papel diferente en la quinta temporada de Stranger Things).

