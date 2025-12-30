Stranger Things conquista CDMX con una experiencia inmersiva única

La experiencia inmersiva oficial de Stranger Things, basada en la exitosa serie de Netflix, está por llegar a la Ciudad de México con un montaje que promete transportar a los fans directamente al universo de Hawkins. Esta producción se estrena en diciembre de 2025, poco antes del cierre de la quinta temporada, y combina efectos especiales, escenarios icónicos y participación activa del público para vivir la historia de manera tangible.

El evento, llamado “Stranger Things: The Experience”, se instalará en Expo Reforma, un recinto amplio ubicado en la colonia Juárez, y permanecerá abierto hasta abril de 2026. La idea central es ofrecer un recorrido principal de alrededor de 45 a 60 minutos, donde los participantes exploran entornos clásicos de la serie, enfrentan desafíos narrativos y se acercan a personajes emblemáticos mientras interactúan con efectos visuales de última generación.

Las entradas ya están disponibles exclusivamente en línea mediante la plataforma Fever y el sitio oficial, y los fanáticos han respondido con entusiasmo: los boletos para los primeros días están agotados y se estima alta demanda durante toda la temporada. Esta dinámica refleja el gran interés que ha generado la marca Stranger Things en México y en el mundo, especialmente en fechas cercanas al estreno de la parte final de la serie. En cuanto al costo de acceso, las entradas más económicas comienzan desde aproximadamente 600 pesos mexicanos, aunque pueden variar según el tipo de boleto y el horario elegido. Algunos pases especiales ofrecen acceso prioritario o beneficios adicionales, lo que eleva ligeramente su precio, pero permite a los visitantes disfrutar con mayor comodidad de la experiencia.

Dentro del recorrido, los asistentes no solo transitan por espacios inspirados en el Laboratorio Hawkins y otros lugares clave de la serie, sino que también pueden vivir momentos diseñados para generar una sensación de inmersión profunda —como enfrentar criaturas del Otro Lado o colaborar con personajes en misiones ficticias— reforzando la sensación de ser parte de la narrativa.

Además del trayecto principal, la producción incluye una zona temática denominada “Mix-Tape”, que recrea ambientes ochenteros como Scoops Ahoy, Palace Arcade o la Sala de los Byers, donde los visitantes pueden tomar fotos, disfrutar de alimentos y bebidas inspirados en la serie y adquirir mercancía exclusiva, prolongando así la experiencia más allá del recorrido principal.

Los organizadores recomiendan asistir con anticipación y considerar que el evento es apropiado para adolescentes y adultos, con ciertas recomendaciones de edad mínima y advertencias por el uso de luces intensas y escenas de suspenso característico de la franquicia. Con esta propuesta, Stranger Things: The Experience se posiciona como una de las actividades culturales y de entretenimiento más relevantes de la temporada invernal en la capital del país.

