Stranger Things: The Experience confirma sede en CDMX: ¿Cómo enfrentar a Vecna en Hawkins?

La Stranger Things: The Experience finalmente confirmó su llegada a la Ciudad de México. Esta aventura inmersiva trasladará a los fanáticos al corazón de Hawkins y a los aterradores misterios que rodean la serie de Netflix. El evento ha generado gran expectativa, ya que su apertura coincide con el esperado lanzamiento de la última temporada de la producción.

La experiencia se instalará en Expo Reforma (Av. Morelos 67, Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México). Este recinto contará con 2,500M2 transformados en los laboratorios de Hawkins y el Upside Down. Rodrigo Matías, CEO de DCSET, mencionó que esta producción internacional es increíble y totalmente inmersiva, destacando que cuenta con tecnología solo vista en grandes parques temáticos.

Fechas y la Misión Secreta de Hawkins

La apertura está programada para el 13 de diciembre y se extenderá hasta mayo de 2026. La experiencia ya ha tenido un éxito rotundo en ciudades como:

Londres

Los Ángeles

París

São Paulo.

Los asistentes ingresarán como voluntarios en un supuesto estudio de sueño ambientado en 1986.

En el Laboratorio de Hawkins, los participantes descubrirán que tienen poderes especiales, al igual que Eleven, y deberán enfrentarse directamente a Vecna en una misión interactiva. La duración de esta actividad es de aproximadamente una hora. El guion ha sido adaptado específicamente para el español mexicano.

Boletos y costos confirmados

Los boletos se podrán adquirir a partir del 12 de noviembre a las 10:00 horas para el público general, exclusivamente a través de la plataforma Fever .

. Ya existe una lista de espera activa para aquellos que deseen asegurar sus entradas previamente. Se ofrecieron detalles sobre el rango de precios en la conferencia de prensa.

Los costos oscilarán entre los 600 pesos para la entrada normal y los 900 pesos para la entrada premium, más los cargos por servicio correspondientes.

La entrada premium ofrece beneficios como acceso a fila rápida o ingreso a la hora deseada.

Mix Tape: Merchandising y Advertencias

Al terminar la travesía interactiva, los visitantes acceden a la zona llamada Mix Tape, un espacio temático con estética neón que evoca los años ochenta. Aquí se encontrarán recreaciones icónicas como la heladería Scoops Ahoy y el Palace Arcade. Los asistentes podrán adquirir mercancía de colección, disfrutar de comida inspirada en la serie y tomar fotografías en los sets temáticos.

Es crucial atender las restricciones de acceso, ya que no se permite la entrada a menores de 5 años debido a las secuencias intensas. Los menores de 12 años deberán estar acompañados en todo momento por un padre o tutor legal. Además, se sugiere a los fans adoptar un look ochentero para una inmersión completa en el universo de la serie.