Stranger Things llega a su final: Esta es la fecha y hora del último episodio en México

Netflix confirmó oficialmente cuándo se estrenará el último episodio de Stranger Things, uno de los finales más esperados en la historia reciente de la televisión. El anuncio pone fecha al cierre definitivo de una serie que redefinió el éxito del streaming a nivel mundial.

El episodio final llegará el 31 de diciembre de 2025, con un estreno programado en horario estelar y no durante la madrugada, como suele ocurrir en la plataforma. En México, el capítulo estará disponible a partir de las 7:00 de la noche, tiempo del centro del país.

¿Por qué el último episodio se estrenará en Año Nuevo?

Netflix decidió lanzar el episodio final durante la noche del último día del año para convertirlo en un evento global simultáneo. La estrategia busca reunir a millones de espectadores al mismo tiempo y cerrar la historia como un acontecimiento televisivo.

Este formato de estreno rompe con la tradición de lanzamientos nocturnos y refuerza la idea de que el final de Stranger Things será un momento clave dentro del catálogo de la plataforma. La serie se despedirá así en una fecha simbólica, ligada al cierre de un ciclo.

¿Qué representa este capítulo para la historia de la serie?

El último episodio será el encargado de resolver el conflicto central que se ha desarrollado a lo largo de cinco temporadas. Además, marcará la despedida definitiva de los personajes que acompañaron a la audiencia desde 2016.

Con este estreno, Stranger Things cerrará su historia tras casi una década de impacto cultural, consolidándose como una de las producciones más influyentes del entretenimiento contemporáneo y dejando su lugar en la historia del streaming.

