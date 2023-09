Stray Kids, los ganadores de “Mejor del k-pop” en los premios VMAs 2023

Este martes 12 de septiembre la banda Stray Kids dieron una gran sorpresa durante la premiación de los MTV “Video Music Awards” (VMAs) 2023, ya que resultaron ganadores como lo “Mejor del k-pop” por su canción “S-Class”, logrando superar a BLACKPINK, TXT, SEVENTEEN.

Las votaciones en línea fueron muy disputadas, y la banda viajó hasta Nueva Jersey para estar presentes en el evento, y participar de un performance con su canción nominada, pero sin duda, no esperaban ser los ganadores, así lo mostró la reacción de los integrantes al ser anunciados.

Tras recibir el premio, en su discurso de aceptación, los integrantes Bang Chan y Felix agradecieron a su fandom STAY por su incondicional apoyo.

A su vez, agradecieron a VMAs por el premio, uno que aseguraron es muy preciado para ellos.

Pleaseee show some much-deserved love to @Stray_Kids!! They just won the #VMA for Best K-Pop 🙌 pic.twitter.com/2rHbUVvyho

— Video Music Awards (@vmas) September 13, 2023