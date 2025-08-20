Streamer Jean Pormanove fallece durante transmisión en vivo en Kick

Raphaël Graven, de 46 años y conocido en internet como Jean Pormanove, murió el lunes durante una transmisión en vivo en la plataforma australiana Kick. El hecho, ocurrido en la localidad de Contes, cerca de Niza, Francia, ha generado conmoción internacional y abrió una investigación judicial para esclarecer las causas de su fallecimiento.

De acuerdo con el fiscal Damien Martinelli, la policía confiscó videos de la transmisión e interrogó a testigos, sin que hasta el momento exista una explicación clara sobre lo ocurrido. Una autopsia fue programada para el jueves con el fin de determinar la causa de la muerte.

¿Cómo murió Jean Pormanove?

El fallecimiento de Jean Pormanove ocurrió en plena emisión de un maratón de diez días, lo que ha generado conmoción en Francia y reavivado el debate sobre la seguridad en los contenidos digitales.

De acuerdo con reportes y videos difundidos en redes sociales, el streamer francés comenzó a respirar con dificultad y quedó inmóvil con una expresión extraña en el rostro mientras la cámara seguía transmitiendo. Sus compañeros de emisión intentaron despertarlo, pero nunca recuperó la conciencia. Momentos después se confirmó que había fallecido.

Un historial de abusos en directo

El caso ha puesto bajo la lupa el tipo de contenidos que Jean Pormanove realizaba en internet. El streamer se hizo conocido por participar en transmisiones donde era objeto de golpes, insultos y humillaciones frente a miles de espectadores.

Aunque tanto él como otros implicados aseguraban que estas escenas estaban “amañadas” y formaban parte de un guion, las autoridades ya habían abierto en diciembre de 2024 una investigación por presuntos malos tratos y explotación de personas vulnerables.

Reacción de Kick y suspensión de cuentas

Tras confirmarse el fallecimiento de Jean Pormanove, Kick anunció que suspendió a todos los co-streamers que participaron en la transmisión y señaló que realiza una “reevaluación completa” de su contenido en Francia. La plataforma, menos estricta que Twitch en sus reglas, enfrenta cuestionamientos por permitir dinámicas que exponen a creadores a situaciones de violencia.

Debate sobre la responsabilidad digital

El caso ha reavivado el debate en Francia sobre la responsabilidad de las plataformas de streaming. Autoridades locales subrayaron que la difusión de contenido violento o degradante no puede quedar impune y que será necesario reforzar la regulación para proteger a los usuarios más vulnerables.